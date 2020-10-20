Pastane usulü pasta kreması tarifi! Birkaç malzeme ile pasta kremasının yapılışı

Pasta kreması nasıl yapılır? Pasta kreması tarifi nasıl? gibi soruların cevabı marifetli eller tarafından merak ediliyor. Özellikle pastalarda kullanılan pasta kremasını artık birçok insan evde yapmayı tercih ediyor. Pratik ve pastane usulü pasta kreması tarifini tatlılarınızda ve pastalarınızda kullanabilirsiniz. İşte pasta kremasının püf noktası ve yapılışı...



PASTA KREMASI İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurta

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı buğday nişastası

2,5 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı vanilya

PASTA KREMASI TARİFİ YAPILIŞI

Pasta kreması için bir tencereye önce yumurtaları kırın. Üzerine un, şeker ve nişastayı ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Sütü de ekleyerek iyice çırpın.

Tencereyi ocağa alıp orta ateşte sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Kaynayınca içine tereyağını ve vanilyayı ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Bu aşamada da topak topak olmaması için sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin. Pasta kreması hazır. Afiyet olsun.

PASTA KREMASININ PÜF NOKTASI



Pasta kremasının soğuyana kadar çırpılması önemlidir. Aksi takdirde topak topak olur.

Kakaolu yapmak isterseniz rengini değiştirecek şekilde kakao ekleyin.

PASTA KREMASI NEREDE KULLANILIR?

Pasta kremasını pastalarda, muffinlerde, kurabiyelerde ve tatlılarda kullanabilirsiniz.