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  3. Farklı lezzet arayışında olanlara: Paşa pilavı tarifi

Farklı lezzet arayışında olanlara: Paşa pilavı tarifi

Farklı lezzet arayışında olanlara: Paşa pilavı tarifi

Pirinç M.Ö. 4000 yılında bile izlerine rastlanan bir yemek çeşididir. Birçok ülkenin ana yemeklerindendir. Bizim ülkemizde ise oldukça sevilmektedir. Farklı bir lezzet olan “Paşa pilavı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…

Pirinç ülkemizde sevilerek tüketilen bir yemektir. Bu yemeğin türlü türlü çeşidi yapılmaktadır. Paşa pilavı çok farklı bir lezzettir.

PAŞA PİLAVI (SALATA) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 5 sarı patates
  • 1 demet taze soğan
  • 4 yeşil sivri biber
  • 2 yumurta
  • 1 limon
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 kahve fincanı zeytinyağı
  • Tuz

Patatesleri yıkayıp haşlayın. Ilınınca kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın. Derin ve geniş bir kaseye alın. Yumurtaları katı kıvamda haşlayın. 

Limonun suyunu sıkıp tuz ve zeytinyağıyla çırpın. Patateslerin üzerine gezdirip 1-2 kez karıştırın. Maydanozu kıyın, biberleri ince ince doğrayın. 

Patatesleri salata tabağına alın. Taze soğanları ince ince doğrayıp patateslerin üzerine yayın. Yumurtaları soyup halka halka dilimleyin ve salatanın üzerine dizin. Kıyılmış maydanoz serpip sivri biberlerle süsleyin. Kasede kalan zeytinyağlı sosu üzerine gezdirip servis yapın.

 

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