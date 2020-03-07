Parkinson hastalığı genetik olabilir!

Parkinson, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Hastalık, hareketlerde yavaşlık, dinlenme hâlindeyken titreme, psikiyatrik rahatsızlıklarla kendini belli ediyor. Genellikle 60 yaş sonrası kişilerde görülebilen parkinson hastalığında erken tedavi önemli bir role sahip.

Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren parkinsona erken tanı konulması hastaların yaşam konforu ve süresi bakımından büyük önem taşıyor. Son 3 yıldır Avrupa’da kullanılan, parkinsonda erken tanıyı sağlayan DAT Scan taraması sayesinde hastalığın tedavisinde önemli başarılar elde edilebiliyor. Prof. Dr. Türker Şahiner, “Parkinsonun belirtileri 40-70 yaş arasında başlamaktadır. Ailesinde parkinson olan kişiler toplum geneline göre daha yüksek parkinsona yakalanma riski taşır. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görüldüğü bilinmektedir.” İfadelerini kullandı.

