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  3. Paris Moda Haftasında öne çıkan tasarımlar

Paris Moda Haftasında öne çıkan tasarımlar

Paris Moda Haftasında öne çıkan tasarımlar

Birçok ünlünün katıldığı Paris Moda Haftasında moda dünyası bir araya geldi. 2020'ye damga vuracak koleksiyon parçaları kış modasına yeni bir soluk getirdi.

Tüm modacıların merakla beklediği Paris Moda Haftası, ünlü tasarımcıları bir araya getirdi. 2020 moda trendlerini de etkileyecek defile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Birçok ünlünün de podyuma çıktığı defilede birbirinden farklı koleksiyon parçaları modacılara ilham verdi. İşte Paris Moda Haftası 2020 Sonbahar/Kış koleksiyonunda herkesi hayran bırakan defilede dikkat çeken tasarımlar…  


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