Parfümünüz migren nedeni olabilir! Migren nasıl geçer?

Migrenin sebepleri araştırılıyor. Bulantı, kusma, ışığa ve sese aşırı duyarlılık gibi belirtiler ile herhangi bir baş ağrısından farklılaşan migren, sıcak havaların yavaş yavaş düştüğü sonbahar aylarında kendini daha fazla gösteriyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Uz.Dr. Duygu Aygün, migrenin sonbahar aylarında kendini daha fazla gösterdiğini ve ciddi iş gücü kaybına yol açtığını belirtti.

Her üç insandan birinin hayatlarının bir döneminde ciddi baş ağrısı çektiğini söyleyen Uz. Dr. Duygu Aygün, migrenin binlerce yıldan beri bilinen ve dünyada en sık karşılaşılan hastalıklardan biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Migren, işe gitmeme sebepleri arasında dördündü sırada yer alan bir hastalık. Ailevi özellik gösteren bu hastalık, çocukluk çağında, ergenlikte veya erken erişkin yaşta başlayabilir. İlerleyen yaşlarda ise azalan sıklıkta tekrarlar. Migrenin genel nüfusun yüzde 10’undan fazlasını etkilediği tespit edildi. Erişkin kadınlarda erkeklere nazaran daha fazla görülmektedir.”

MİGREN ATAĞI NE ZAMAN BAŞLAR?

Bir migren atağının başlıca dört dönemi olduğunu belirten Aygün, şu bilgileri verdi:

“Prodrom, başağrısından önceki saatler veya günler içinde öncü fenomenlerin görüldüğü safhadır. Aura evresi, migren aurası, bir atağın öncesinde, beraberinde ve nadiren sonrasında görülen fokal nörolojik belirtilerin bir karışımıdır. Çoğu 5 ile 20 dakika içinde gelişir ve sıklıkla 60 dakikadan kısa sürer. Ağrı evresi, migrenin tipik baş ağrısı tek taraflı, baş arkasından başlayan, zonklayıcı, karakterde, orta ve ağır şiddette olarak tanımlanır. Baş ağrısından sonra hasta kendini yorgun, bitkin, huzursuz hisseder ve konsantrasyonu bozulmuş olabilir. Kafatasında hassasiyet ve ruhi durum değişiklikleri olabilir. Bu evrelerin hepsi her atakta olmayabilir.”

MİGRENİN SEBEPLERİ



Migren ağrıları için tavsiyelerde bulunan Aygün şöyle sıraladı: