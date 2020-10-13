Parasal sorunlara dikkat! 14 Ekim 2020 burç yorumları

Günlük burç yorumları hayata dair birçok konuda fikir veriyor. 14 Ekim Çarşamba günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor. Çarşamba günü Koç burcu enerjili bir güne başlayacak, Aslan burcunu ise parasal meseleler bekliyor. Gezegenlere ve gökyüzüne göre hazırlanan burç yorumları kararınızı değiştirebilir. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 14 Ekim 2020 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 14 Ekim Çarşamba günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Evcil hayvanlarının bakımları ile ilgilenmen gerekebilir. Gün genelinde yoğun enerjiler var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Çocuklarınla ilgili konuların öne çıktığı cuma günü onların hayatlarını ilgilendiren konularda düzenlemeler yapman gerekebilir. Sabah saatlerinde otorite figürleri ile tartışmaların can sıkıcı olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Çarşamba günü evinle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Gerginliklere açık olabileceğin bugün evinle ilgili işlemler yapmak istiyorsan dikkatli olman iyi olacaktır. Merkür düz hareketine bugün geçiyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Gün içerisinde cömert tavırların ile herkesin sevgisini kazanıyor olacaksın. Kardeşlerinle ilişkilerine önem vermen gereken bir gün. Eleştirel tutumuna dikkat etmen iyi olacaktır.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Parasal meselelerde ihtiyatlı davranman gereken bir gün seni bekliyor olacak. Etrafındaki insanlara karşı aşırı cömert tavırların gün sonunda seni zorlayabilir. Gün boyunca oluşacak yoğun enerjilerden zihinsel anlamda yorulabilirsin.

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