Bağışıklık sistemini güçlendiren sır: Papaya!

Papaya meyvesinin anavatanı Meksika’dır. Christopher Columbus, papayaya “meleklerin meyvesi” adını vermiştir. Papaya meyvesi, çoğunlukla erken yaz ve sonbahar aylarında tüketilmektedir. Carica Papaya’nın soğuk iklimlere çok az ya da hiç toleransı yoktur. Bu nedenle tropik iklimlerde yetişir. Papaya meyvesi armut şeklinde, tereyağı kıvamında, tatlı etli bir meyvedir ve misk kavununa benzer misk benzeri bir tadı vardır. Papayada bulunan vitaminler cildinizin sağlığını korumak ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok önemlidir. Parlak bir cilde sahip olmak için her gün papaya yiyin. Güçlü bir bağışıklık sistemi ile vücudunuz çeşitli hastalıklar ile mücadele edebilir ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olur.

PAPAYANIN FAYDALARI

-Papain ve chymopapain papaya meyvesinin iki önemli enzimidir. Bu enzimler vücutta protein sindirimine yardımcı olur. Papain en bol ve en etkin olandır. Sindirim sürecine olan katkılarının dışında papaya enzimleri ödem, iltihap ve yaraların iyileşmesine de yardımcı olur. Papayada bulunan C vitamini, E vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanlar aynı zamanda inflamatuar semptomları azaltmaya yardımcı olur. Bu meyvenin astım, osteoartrit ve romatoid artriti olan insanlar için yararlı olmasının nedeni budur. Papain ve chymopapain enzimleri kornea deformasyonu ve böcek sokmalarının tedavisinde de yardımcıdır. Papaya olgunlaştıkça bu enzimlerin ortadan kalktığını unutmayın. En etkili şekilde faydalanmak için papayayı hala yeşilken alın.

-Papayada bulunan lif zenginliği göz önüne alındığında, kabızlık gibi yaygın sindirim sorunları için doğal bir çare olduğu düşünülür. Meyvede bulunan aktif maddeler sindirim sistemi de dahil olmak üzere vücuttan toksinlerin atılmasında yardımcı olur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirmesi papayanın sahip olduğu bir başka avantajdır. İçinde bulunan A ve C vitaminleri bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan korunmanızı sağlar.

-İnmenin en önemli nedeni kolesterol oksidasyonudur. Kolesterol oksidize olduğu zaman, vücutta kan damarlarının duvarlarında birikmeye başlar. Bu birikim beyin kan akımının kesilmesine neden olan plaklara yol açar ve felce neden olabilir. Papaya antioksidanlar açısından zengin olduğundan kolesterolün oksidasyonunu engeller.

-Papaya kolesterol seviyelerini düşürerek, ateroskleroz ve diyabetik kalp hastalıkları gibi durumların önlenmesinde yardımcı olur. Bunların dışında A vitamininden zengin oluşu akciğer sorunlarını engellemeye yardımcı olur. Akciğer kanserine yatkınlığı olan insanların günlük beslenmelerine bu meyve eklemeleri oldukça faydalı olabilir.

-Papaya meyvesinin tohumları E. coli, Salmonella ve stafilokok enfeksiyonları ve bazı böbrek hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Papaya tohumlarından yapılan papaya ekstresinin karaciğerin temizlenmesine ve bağırsak parazitlerinden kurtulmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

-Makula dejenerasyonu yaşla ilgili bir hastalıktır ve yaşlı yetişkinlerde görme kaybının başlıca nedenidir. Araştırmalara göre, diyetinize papaya eklemek bu göz hastalığı riskini azaltmada büyük bir yarar sağlayabilir.

-Folat, C vitamini, beta-karoten ve E vitamini içeriği sayesinde papaya kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

PAPAYA NASIL YENİR?

Olgun ve yemeye hazır bir papaya alın. Öncelikle dış yüzüne bakın yeşilden sarıya dönmüş olmalıdır. İkincisi parmağınızı bastırdığınızda lapa gibi olmalıdır. Su ile güzelce yıkayın. Bir bıçakla iki eşit parçaya ayırın, içende biriken siyah tohumlar bulacaksınız. Papaya tohumları ve cilt sağlığı araştırmak için oldukça ilginç bir konudur. Uzmanlar papaya tohumlarının detoksifikasyona yardımcı olduklarını böylece cildinizin ışıltısını arttırdıklarına inanıyor. Büyük bir kaşık alın ve onun yardımıyla tüm tohumlarını kazıyın. Gelecekte bir salata veya pudingte garnitür olarak kullanmak için buzdolabında bu papaya tohumları saklayabilirsiniz. Küçük parçalar halinde papayanın yarılarını kesin, parçaların şekli ve boyutu size bağlıdır. Bir parça alın ve dış kabuğunu soyun bunu yaparken sadece dış kabuğunu kestiğinize dikkat edin. Tüm parçaların kabuklarını soyun ve bir kaseye yerleştirin. İsterseniz üzerilerine az bir miktar tuz serpin. Bir çatal alın, batırın ve bu enfes lezzetin tadını çıkarın!