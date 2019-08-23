Papatya çayı stresi azaltıyor! İşte faydaları

"Papatya çayının faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Papatya yüzyıllardır birçok hastalığın ve sorunun tedavisinde kullanılmaktadır. Rahatlatıcı etkisi ile uyku bozukluğuna iyi gelmektedir. Soğuk algınlığı ve mide rahatsızlıklarına karşı da etkilidir.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:18
23 Ağustos 2019 Cuma 08:18
Papatya çayı stresi azaltıyor! İşte faydaları

Papatya, birçok ilacın hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Papatya çayı, tüm dünyada sıklıkla tüketilen bir çaydır. Yüksek fosfor içeren papatya çayı, kemikleri güçlendirir. Ayrıca rahatlatıcı etkisi de olan papatya çayı, içerdiği antioksidanlar ile kanserle de mücadele eder. 

PAPATYA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

İyi bir papatya çayı hazırlamak için 2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya çiçeğinin üzerine yarım litre kaynamış su ekleyerek 3-5 dakika demlenmesini beklemeniz yeterli. Daha sonra papatyayı süzerek çayınızı içebilirsiniz. Tatlandırmak için bal ya da bir kaç damla limon ekleyebilirsiniz. Öğünler arası tüketmeniz tavsiye edilir.

PAPATYA ÇAYININ TARİHİ

Papatya çayının kökeni Eski Mısır’a kadar gidiyor. Eski Mısır’da halk güneş tanrısı Ra için düzenlenen törenlerde papatya çayı kullanırmış.

Yine bu çağlarda mumyalama ve çeşitli hastalıkların tedavisinde papatyanın kullanıldığı biliniyor.

Romalılar döneminde sık olarak tüketilen papatya çayı ayrıca hoş kokusuyla tütsü olarak da kullanılmış.

Antik Yunan’da ise güneş çarpması tedavisi, kolik ve ateşli hastalıkların tedavisinde kullanılırmış.

1600’lü yıllardan itibaren sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileri keşfedilen bitki bu dönemde uykusuzluk, sinirlilik gibi durumlarda kullanılmaya başlanmış. Yine aynı yıllarda bel ve sırt ağrıları ile romatizmal ağrıları hafifletmek için kullanılmış.

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

Doğal bir sakinleştirici olmasının yanı sıra papatya çayı, iltihap önleyici ve kasılmaları hafifletici özelliği ile reflü yanmalarını, adet kasılmalarını, mide bulantısını, mide ekşimesini ve baş ağrısını azaltır.

Kurutulmuş papatya yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen papatya suyu cilt bakımı için en etkili çözümlerden biri.

Papatyanın ortasında bulunan ve aktif bileşenlerinin çoğunun yer aldığı sarı bölge cildin yumuşamasını, akne ve sivilcelerin görünümlerin azalmasını sağlıyor.

Papatya çiçeklerini kaynatıp suyunu süzerek, soğumasını bekledikten sonra yüz yıkama suyu olarak kullanabilirsiniz.

Cilt bakımında olduğu gibi saç bakımında da papatya suyu kullanılmaktadır. Sarı saçlar için doğal bir parlatıcı olan papatya suyunu durulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Kınayla karıştırılıp saça uygulandığında koyu saçların açılmasını, gölgelenmesini sağlar.

Uyku bozuklukları tedavisinde kullanılır.

Romatizmal rahatsızlıklar için kullanılır.

Deri döküntüsüne yol açan cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletir.

Yemeklerden sonra sindirime yardımcı olarak kullanılır.

Gastrit ve ülseratif kolit tedavisinde kullanılır.

Sabah bulantılarını hafifletir.

Alerji belirtilerini azaltır.

Stresi azaltır.

Mide kasılmalarını engeller.

Kaygıyı azaltır ve genel bir rahatlama sağlar.

Bağırsak sorunlarını giderir.

Bağırsak iltihaplanması tedavisinde yardımcı olarak kullanılır.

Kasları gevşetir, krampları azaltır.

Bağırsak hareketini arttırır.

Diş eti hastalıklarını önler..

Ağız iltihaplarını iyileştirir.

Sakinleştirir.

Karaciğeri çalıştırır.

Adet dönemi kasılmalarını hafifletir.

Sırt ve bel ağrılarını hafifletir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Boğaz ağrısını alır.

Apse tedavisinde gargara suyu olarak kullanılır.

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