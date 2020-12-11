Pandemi döneminde bebek sahibi olmak isteyen çiftlere öneriler

Pandemi dönemi bebek sahibi olmak isteyen aileleri de tedirgin etti. Bu dönemde tüp bebek tedavisi düşünen ailelere virüsten dolayı ertelememe uyarısında bulunan uzmanlar, pandemi döneminde tüp bebek tedavisi hakkında bilgi verdi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, yapılan araştırmalar üzerinden örnek vererek ailelere önerilerde bulundu.

Sperm ve idrar örnekleri içerisinde Kovid-19 virüsüne ait bulgular izlenmediğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, şu şekilde konuştu:

“Bu durumun viral kinetik yapılanmalardan kaynaklı olabileceği düşünüldü. Ancak şu var ki, bu tür bilgiler hastaların farkında olmadan belki yardımcı üreme tekniklerinden faydalanmaları durumunda bu sıvılarda viral yük izlenmemesi olası tedavinin güvenlik oranını arttırmaktadır. Ancak benzer çalışmalarda da kadınlar üzerinde yapılmış verileri değerlendirdiğimizde Sars2 tanısı almış olan on kadının vajinal örneklerinde 4 Şubat-24 Şubat arasında Tongji Zhongfa Hospital’da Dr. Lin Qlue ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan hastaların vajinal sıvılarında Sars Cov-2 Viral RNA yapıldığında tüm sıvılarda viral yük tespit edilememiştir. Bu çalışmanın verilerini Clin İnfect Dİs. ‘de paylaşmıştır. Bu da bizim için oldukça güvenlik veren bir çalışma olmuştur. Çünkü kliniği olmasa dahi asemptomatik olarak başvuran hastalara yapılan tüp bebek tedavilerinde hastaların güvenlikleri anlamında bir destek veren veri niteliği taşımaktadır.”

Ancak sperm açısından özellikle yüksek ateşin sperm üretimi üzerinde oldukça önemli bir tehdit olarak düşünüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “Testisler normal de vücut ısısından yaklaşık 3-4 derece kadar daha düşük ortamda bulunurken bunun üzerine ısının yükselmesi sperm üretimini bozar. Bu sadece Kovid-19 da değil diğer nedenlerle de ateş yüksekliği meydana geldiğinde uzun süre sıcağa maruz kalındığında da sperm kalitesi bozulabilir. Ancak virüsler hücre içerisinde çoğalma gösterebilir. Bu nedenle kovid virüsünün kendisi de sperm üretimini olumsuz etkileyebilir.” ifadesini kullandı.

BEBEK DÜŞÜNENLERE ÖNERİLER

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler için Kovid-19 virüsüne karşı dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, şu şekilde konuştu:

“Kovid-19 virüsünün yaygın olduğu ülke ve illerden uzak kalarak kendilerini korumalılardır. Yumurta rezervine ve sperm kalitesi üzerinde etkisi bulunan covid-19 virüsünden korunmak sizin elinizde. Covid-19 sadece hayati tehlikeye neden olmayarak aynı zamanda uzun süreli bir infertilite yani uzun süreli bir bebek sahibi olmakla ilgili önümüzü de kesebiliyor. Üreme fonksiyonlarını bozduğu uzman hekimler tarafından onaylanmış bir gerçektir.”

PANDEMİ KADINLARI NASIL ETKİLEDİ?

Kovid-19 enfeksiyonunun üreme fonksiyonlarını bozarak infertiliteyi arttırmak konusunda bir faktör olarak kabul edildiği ciddi bir durum olarak kabul edildiğin vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, “Kadınlarda yumurtlamayı azaltarak erkeklerde de sperm kalitesini etkilediği bilinmektedir.” diye konuştu.

Aylardır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandeminin ilk başlarında anne baba adaylarının bebek hayalini de etkilediğini açıklayan Prof. Dr. Kılıç, şu şekilde konuştu:

“Bir süre kadar tüp bebek merkezleri kapalı kaldı ancak daha sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile tüp bebek tedavisi kabulleri yeniden başlandı. Çiftler salgın döneminde tedavilerini zorunlu olarak ertelediler pek çok çiftte kendi sağlıklarının endişesinden tüp bebek tedavilerini bir süre daha ertelemeye karar verdi. Aslında tüp bebek tedavisi öyle bir dönem ki, her ay her yeni siklus belki de her geçen hafta, her geçen gün çok önemli. Bu kadar ertelerken acaba kaybettiğimiz günler mi var? Zaten covid-19 olmasa bile çiflerimizi diğer bulaşıcı hastalıklar açısından da hep değerlendiriyor ve gerekli önlemlerin alınması için her zaman destek oluyor ve dikkatli yaklaşıyoruz. Elbette covid-19 hassasiyetini de ayrıca göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Tüm hijyen kurallarına, Covid-19 kapsamında kurallara dikkat ederek hastalarımızın tedavisine de devam etmekteyiz. Şüpheli durumlarda ise gerekli değerlendirmeler yapılarak karar veriliyor. Altını da çizmek isterim ki her hastadan da işlem öncesinde PCR testi isteyerek pozitif çıkması durumunda hastanın tedavisini iptal ediyoruz. Ayrıca odanın sürekli havalandırılması, ameliyathanelerde daha seyrek hasat bulundurulması, personelin önlemleri de bu dönemde oldukça dikkat edilen altın maddelerdendir. Tedavi sırasında tüm tüp bebek ekibi maske ve eldivenle hastaya hizmet verir kliniklerde özel hijyen kuralları uygulanarak seyrek hasta kabulü yapılmaktadır.”

KOVİD-19 DÖNEMİNDE ÇİFTLER NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Tüp bebek tedavisinde alkol ve sigara kullanımının bırakılmasını gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, kafein kullanımın da başarı şansını düşüreceğini çay kahve kola gibi ürünlerinde tüketimlerinin sınırlanması gerektiğini vurguladı.

Folik Asit, B grubu bir vitamin olduğunu açıklayan Prof. Dr. Kılıç, “Folik Asit ve B Vitaminleri bebeğin omurilik beyin yapısının sağlıklı gelişiminden sorumludur. Özellikle bu dönemde de vitamin desteği oldukça önemlidir. Tüp bebek çiftlerine D vitamini desteği verilebilir ek olarak C vitamini ile de desteklenebilir. Ayrıca kaliteli uyku düzeni sağlanmalı, melatonin salgısı desteklenmelidir. Hayat rutin hayata dönüştürülmelidir. Yaşam standartları iyileştirilmelidir. İnsanlarla iletişim muhakkak sınırlandırılmalıdır. Sosyallik belki bir süre ara verilmelidir. Tüp bebek çiftinin maske kullanımı ve maske kullanımındaki özen ve önem göstermelidir.” uyarılarında bulundu.