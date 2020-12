Pandemi döneminde bebek sahibi olmak isteyen çiftlere öneriler

Pandemi dönemi bebek sahibi olmak isteyen aileleri de tedirgin etti. Bu dönemde tüp bebek tedavisi düşünen ailelere virüsten dolayı ertelememe uyarısında bulunan uzmanlar, pandemi döneminde tüp bebek tedavisi hakkında bilgi verdi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, yapılan araştırmalar üzerinden örnek vererek ailelere önerilerde bulundu.

Sperm ve idrar örnekleri içerisinde Kovid-19 virüsüne ait bulgular izlenmediğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, şu şekilde konuştu:

Ancak sperm açısından özellikle yüksek ateşin sperm üretimi üzerinde oldukça önemli bir tehdit olarak düşünüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “Testisler normal de vücut ısısından yaklaşık 3-4 derece kadar daha düşük ortamda bulunurken bunun üzerine ısının yükselmesi sperm üretimini bozar. Bu sadece Kovid-19 da değil diğer nedenlerle de ateş yüksekliği meydana geldiğinde uzun süre sıcağa maruz kalındığında da sperm kalitesi bozulabilir. Ancak virüsler hücre içerisinde çoğalma gösterebilir. Bu nedenle kovid virüsünün kendisi de sperm üretimini olumsuz etkileyebilir.” ifadesini kullandı.

BEBEK DÜŞÜNENLERE ÖNERİLER

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler için Kovid-19 virüsüne karşı dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, şu şekilde konuştu:

PANDEMİ KADINLARI NASIL ETKİLEDİ?

Kovid-19 enfeksiyonunun üreme fonksiyonlarını bozarak infertiliteyi arttırmak konusunda bir faktör olarak kabul edildiği ciddi bir durum olarak kabul edildiğin vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, “Kadınlarda yumurtlamayı azaltarak erkeklerde de sperm kalitesini etkilediği bilinmektedir.” diye konuştu.

Aylardır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandeminin ilk başlarında anne baba adaylarının bebek hayalini de etkilediğini açıklayan Prof. Dr. Kılıç, şu şekilde konuştu:

“Bir süre kadar tüp bebek merkezleri kapalı kaldı ancak daha sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile tüp bebek tedavisi kabulleri yeniden başlandı. Çiftler salgın döneminde tedavilerini zorunlu olarak ertelediler pek çok çiftte kendi sağlıklarının endişesinden tüp bebek tedavilerini bir süre daha ertelemeye karar verdi. Aslında tüp bebek tedavisi öyle bir dönem ki, her ay her yeni siklus belki de her geçen hafta, her geçen gün çok önemli. Bu kadar ertelerken acaba kaybettiğimiz günler mi var? Zaten covid-19 olmasa bile çiflerimizi diğer bulaşıcı hastalıklar açısından da hep değerlendiriyor ve gerekli önlemlerin alınması için her zaman destek oluyor ve dikkatli yaklaşıyoruz. Elbette covid-19 hassasiyetini de ayrıca göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Tüm hijyen kurallarına, Covid-19 kapsamında kurallara dikkat ederek hastalarımızın tedavisine de devam etmekteyiz. Şüpheli durumlarda ise gerekli değerlendirmeler yapılarak karar veriliyor. Altını da çizmek isterim ki her hastadan da işlem öncesinde PCR testi isteyerek pozitif çıkması durumunda hastanın tedavisini iptal ediyoruz. Ayrıca odanın sürekli havalandırılması, ameliyathanelerde daha seyrek hasat bulundurulması, personelin önlemleri de bu dönemde oldukça dikkat edilen altın maddelerdendir. Tedavi sırasında tüm tüp bebek ekibi maske ve eldivenle hastaya hizmet verir kliniklerde özel hijyen kuralları uygulanarak seyrek hasta kabulü yapılmaktadır.”