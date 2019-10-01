Pancar kavurmasını böyle denediniz mi? İşte tarifi!
“Pancar kavurması nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Güzel memleketimiz Türkiye’nin birbirinden farklı yemekleri buluyor. Sürekli aynı yemekleri yapmak ve yemek can sıkıcı olabiliyor. Misafir geldiğinde de farklı tatlarla onları ağırlamak istiyoruz. Pancar kavurması da o tatlardan biri. Pancar kavurması hem çok leziz bir tarif hem de içerdiği pancar sayesinde oldukça besleyicidir.
Pancar kavurmasında kullanılan pancar sebzesinin birçok yararı bulunmaktadır. Her derde deva olan pancarın faydalarına kısaca değinebiliriz. Pancar, içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklara karşı vücudu koruyor. Kırmızı pancara rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özelliği gösteriyor ve vücudumuza gelen serbest radikallerle savaşarak kansere karşı koruyuculuk özelliği gösteriyor.
PANCAR KAVURMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 4 adet orta boy kırmızı pancar
- 1 adet orta boy kuru sogˆan
- 50 ml zeytinyagˆı
- 50 ml u¨zu¨m sirkesi
- 4 dis¸ sarımsak
- Tuz
PANCAR KAVURMASI NASIL YAPILIR?
Pancarları yıkadıktan sonra bir tencereye alın ve u¨zerini gec¸ecek kadar su, sirke ve sarımsak ekleyip ocagˆa koyun, yumus¸ayana kadar pis¸irin. Ocaktan alıp suyunu su¨zu¨n ve sogˆumaya bırakın. Kabuklarını soyup tavla zarı gibi dogˆrayın.
Bir tavada zeytinyagˆını ısıtın. Yemeklik dogˆradıgˆınız sogˆanları ekleyip pembeles¸ene kadar kavurun. Ardından pancarları ilave edip 2-3 dakika kavurun. Tuzunu serpip karıs¸tırın ve ocaktan alın. Sogˆuduktan sonra istegˆe go¨re sarımsaklı yogˆurtla da servis yapabilirsiniz.