Pancar kavurmasını böyle denediniz mi? İşte tarifi!

Pancar kavurmasında kullanılan pancar sebzesinin birçok yararı bulunmaktadır. Her derde deva olan pancarın faydalarına kısaca değinebiliriz. Pancar, içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklara karşı vücudu koruyor. Kırmızı pancara rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özelliği gösteriyor ve vücudumuza gelen serbest radikallerle savaşarak kansere karşı koruyuculuk özelliği gösteriyor.

PANCAR KAVURMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet orta boy kırmızı pancar

1 adet orta boy kuru sogˆan

50 ml zeytinyagˆı

50 ml u¨zu¨m sirkesi

4 dis¸ sarımsak

Tuz

PANCAR KAVURMASI NASIL YAPILIR?

Pancarları yıkadıktan sonra bir tencereye alın ve u¨zerini gec¸ecek kadar su, sirke ve sarımsak ekleyip ocagˆa koyun, yumus¸ayana kadar pis¸irin. Ocaktan alıp suyunu su¨zu¨n ve sogˆumaya bırakın. Kabuklarını soyup tavla zarı gibi dogˆrayın.

Bir tavada zeytinyagˆını ısıtın. Yemeklik dogˆradıgˆınız sogˆanları ekleyip pembeles¸ene kadar kavurun. Ardından pancarları ilave edip 2-3 dakika kavurun. Tuzunu serpip karıs¸tırın ve ocaktan alın. Sogˆuduktan sonra istegˆe go¨re sarımsaklı yogˆurtla da servis yapabilirsiniz.