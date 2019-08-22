Pamukkale pastası nasıl yapılır? Pamukkale pastası tarifi

Denizli yöresinde sıkça duyulan bir pasta olsa da Pamukkale pastası son zamanlarda hemen hemen her yöre de merak edilen pastalar arasında yerini alıyor. Pamukkale pastası pratik yapımıyla da dikkat çekiyor. İşte, “Pamukkale pastası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

PAMUKKALE PASTASI TARİFİ

MALZEMELER:

5 yumurta

2 çorba kaşığı un

4 kahve fincanı toz şeker

1 su bardağı süt kreması

Krema için: 1 litre süt

1 yumurta

2 çorba kaşığı pirinç unu

10 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

3 çorba kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI:

Derin bir kapta 5 yumurta, un ve toz şekeri çırpın.

Karışımı yağlanmış fırın tepsisine dökün. 200 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirip soğutun. Kremayı hazırlamak için; süt, pirinç unu, yumurta, toz şeker, vanilya ve kakaoyu tencereye alın. Sürekli karıştırarak 15 dakika kısık ateşte pişirin. Soğuyan tatlıdan küçük parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp hafifçe bastırın ve kakaolu kremaya batırıp servis tabağına dizin. Süt kremasını mikserle çırpın. Tatlıların üzerine döküp servis yapın.