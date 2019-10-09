Palamut köftesi nasıl yapılır? İşte özel tarifi
“Palamut köftesi nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Balık içeren bu köftenin yapılışı herkes tarafından merak konusu olmuştur. Palamut balığının en lezzetli zamanı Eylül’den Şubat ayına kadar olan zamandır. Uzmanlar haftada en az bir kez balık tüketilmesini öneriyor. Palamut köftesi işte tam da burada devreye giriyor. Balık tüketmeyi sevmeyen veya balığı hep aynı şekilde tüketmekten sıkılanlar için palamut köftesi bir çözüm oluyor.
Palamut Köftesi yapmak oldukça basit olmakla beraber sofralarınızda yer alacak bu sıra dışı tarifle misafirlerinizi oldukça şaşırtabilirsiniz. Uzmanlar palamut tüketen kişilerin diş yapısının normalden daha düzgün göründüğünü söylüyor. Palamut balığı, fosfor, sülfür ve vanadyum bulundurması açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda palamut, balık çeşitlerinin arasında en çok protein ve D vitamini bulunduran balıktır. Bu nedenle de cilt görünümünün düzelmesinde etkili rol oynamaktadır.
PALAMUT KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Malzemeler
• 1 büyük boy palamut
• 1 dilim bayat ekmek içi
• 1 yumurta
• 1 tatlı kaşığı çam fıstığı
• 1 tatlı kaşığı kuş üzümü
• 1 çay kaşığı tarçın
• Yarım demet kıyılmış maydanoz
• Tuz
• Karabiber
• 1 limonun suyu
• 3 yemek kaşığı galeta unu
Kızartmak için
1 su bardağı zeytinyağı
PALAMUT KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Palamutu temizleyip bol suyla yıkayın. Tencereye alıp üzerini örtecek kadar su ilave edin. Kılçıkları kolayca ayrılacak kadar haşlayıp ocaktan alın. Suyunu süzüp siyah etini, derisini ve kılçıklarını temizleyin. Kalan eti bir kaba alın. Ekmek içini hafifçe ıslatıp balık etine ekleyin. Soğanı rendeleyip fazla suyunu süzün ve ilave edin. Hafifçe yumurtayı ekleyip tüm malzemeyi karıştırın. Çam fıstığı, kuş üzümü, tarçın, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yassılaştırın. Galeta ununa bulayıp zeytinyağında her iki tarafını da kızartın. Sıcak servis yapın.