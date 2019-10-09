Palamut köftesi nasıl yapılır? İşte özel tarifi

Palamut Köftesi yapmak oldukça basit olmakla beraber sofralarınızda yer alacak bu sıra dışı tarifle misafirlerinizi oldukça şaşırtabilirsiniz. Uzmanlar palamut tüketen kişilerin diş yapısının normalden daha düzgün göründüğünü söylüyor. Palamut balığı, fosfor, sülfür ve vanadyum bulundurması açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda palamut, balık çeşitlerinin arasında en çok protein ve D vitamini bulunduran balıktır. Bu nedenle de cilt görünümünün düzelmesinde etkili rol oynamaktadır.

PALAMUT KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Malzemeler

• 1 büyük boy palamut

• 1 dilim bayat ekmek içi

• 1 yumurta

• 1 tatlı kaşığı çam fıstığı

• 1 tatlı kaşığı kuş üzümü

• 1 çay kaşığı tarçın

• Yarım demet kıyılmış maydanoz

• Tuz

• Karabiber

• 1 limonun suyu

• 3 yemek kaşığı galeta unu

Kızartmak için

1 su bardağı zeytinyağı

PALAMUT KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Palamutu temizleyip bol suyla yıkayın. Tencereye alıp üzerini örtecek kadar su ilave edin. Kılçıkları kolayca ayrılacak kadar haşlayıp ocaktan alın. Suyunu süzüp siyah etini, derisini ve kılçıklarını temizleyin. Kalan eti bir kaba alın. Ekmek içini hafifçe ıslatıp balık etine ekleyin. Soğanı rendeleyip fazla suyunu süzün ve ilave edin. Hafifçe yumurtayı ekleyip tüm malzemeyi karıştırın. Çam fıstığı, kuş üzümü, tarçın, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yassılaştırın. Galeta ununa bulayıp zeytinyağında her iki tarafını da kızartın. Sıcak servis yapın.