Özleyenler için evde en kolay kumpir tarifi Evde kumpir nasıl yapılır?

Kumpir tarifi ramazanda araştırılıyor. Koronavirüsten dolayı evden çıkamayanlar dışarda sevilerek tüketilen kumpir tarifini evde yapmanın yollarını arıyor. Bu sene iftar menülerinde çeşitler epey değişti. Lahmacundan kebaba ve baklavaya ve kumpire kadar en zorundan en kolayına tüm yemek tarifleri deneniyor. İşte “Evde kumpir nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve kumpirin püf noktası…

KUMPİR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 adet büyük boy patates

4 adet sosis

10 adet zeytin

1 çay bardağı bezelye

6-7 adet kornişon turşu

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

yarım çorba kaşığı margarin ya da tereyağı

ÜZERİ İÇİN:

Ketçap

Mayonez

KUMPİR TARİFİ YAPILIŞI

Sosis, kornişon turşu ve zeytinleri küçük doğrayın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 çay bardağı bezelyeyi ilave edip karıştırın. Bu arada patatesleri haşlayın. Püre haline getirip, tuzunu ayarlayın. Yarım çorba kaşığı margarin veya tereyağı ilave edin. Patates püresini soğutmadan, dikdörtgen cam bir fırın kabına alıp, malzemeleri üzerine yerleştirin. 200 derece fırında 5-10 dakika fırınladıktan sonra, dilediğiniz miktarda ketçap ve mayonez ilave ederek sıcak servis yapın.

KUMPİR NEDİR?

Kumpir, Anadolu'nun bazı kesimlerinde "patates" kelimesinin karşılığı olarak kullanılmakla beraber, aslında fırınlanmış patatesin ezilmesi ile yapılan bir yemektir.