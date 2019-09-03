Kadınlar bu hatalığa karşı dikkatli olmalı...

Özefagus (yemek borusu) kanserini sizler için araştırdık. Sigara ve çok fazla alkol tüketme özofagus kanserinin en önemli riskleri arasında yerini alıyor. Bunun dışında uzun süreli reflü, obez olmak, diyet gibi etkenlerde riskler arasında bulunuyor. Özefagus (yemek borusu) kanserinde her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir.

İŞTE ÖZEFAGUS (YEMEK BORUSU) KANSERİ

Özefagus ağız boşluğunun sonundan başlayarak göğüs kafesi içinde soluk borusunun arkasında devam eder ve karında mide başlangıcında diyafram düzeyinde sonlanır. Kişi yuttuğu zaman, özefagus kas tabakaları kasılarak yiyecekleri mide içine doğru iter. Erişkinlerde özefagus yaklaşık 25 cm kadardır. Ağızdan hemen sonraki bölümü üst, göğüs kafesi içindeki orta ve mide ile birleştiği alan alt özefagus olarak adlandırılır.

Belirtileri

Özefagus kanserinin en sık görülen belirtileri şunlardır;

Yutma güçlüğü veya yutkunurken ağrı olması,

Göğüste ağrı ve/veya yanma hissi

Kilo kaybı

Risk Faktörleri

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir. Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Bilinen risk faktörleri şunlardır;

Erkek cinsiyet ( Erkeklerde kadınlardan 3 kat fazla görülmekte olup, bu durum erkeklerin daha fazla sigara içmesine bağlanmıştır)

İleri yaş (65 yaş)

Sigara içme

Alkol tüketimi

Obezite

Tanı

Özefagus kanserinde kullanılan temel tanı yöntemleri şunlardır;

Özefagusun ilaçlı filminin (baryumlu özefagus grafisi) çekilmesi

Endoskopi denilen optik ışıklı kameralarla özefagus incelenir ve patolojik tanı için parça (biyopsi) alınır.

Ayrıca farklı tetiklerin yapılması da gerekebilir (Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi veya MR gibi).

Tedavi

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; radyoterapi, kemoterapi cerrahi gibi farklı seçenekleri içermektedir.