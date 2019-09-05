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  3. Erken teşhisi zor olan hastalık: Yumurtalık kanseri

Erken teşhisi zor olan hastalık: Yumurtalık kanseri

Erken teşhisi zor olan hastalık: Yumurtalık kanseri

Kadın üreme sisteminin bir parçası olan over (yumurtalık), kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Birçok kanserde olduğu gibi over kanserinde de net bir sebep bulunamamaktadır. Erken teşhisi oldukça zor olan over (yumurtalık) kanseri, her yaşta ortaya çıkabilmesi ile birlikte sıklıkla menopoz sonrasında görülür. Over (yumurtalık) kanseri belirtileri ve tedavisi nelerdir sizin için araştırdık…

Over (yumurtalık) kanseri belirtileri ve tedavisini sizler için araştırdık. Aile kanser öyküsü, çevresel ve hormonal faktörler over (yumurtalık) kanserinin nedenleri arasında yerini alıyor. Aile kanser öyküsünde over (yumurtalık) kanseri olan kadınların muayenelere gitmesi uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor. Over (yumurtalık) kanseri tedavisinde cerrahi ve kemoterapi ilk etapta tercih edilmektedir.

İŞTE OVER (YUMURTALIK) KANSERİ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Belirtileri

İnatçı kasık ve karın ağrısı yumurtalık kanserinin en sık görülen belirtileri şunlardır;

  • Artmış karın çevresi / inatçı şişkinlik - gelip geçici şişkinlik değil
  • Hazımsızlık ve bağırsak şikayetleri
  • Artmış idrara çıkma ihtiyacı ve/veya aciliyet hissi

Risk Faktörleri

Over kanseri riski yaş, yaşam stili, doğurganlık ve aile öyküsü gibi bazı faktörlerden etkilenmektedir. BRCA1 or BRCA2 genlerinde mutasyon gibi spesifik kalıtımsal anomalileri olan kadınlarda over kanseri riski belirgin olarak artmıştır.

Tanı

Over kanserinin tespiti için geçerli bir tarama yöntemi bulunmamaktadır ve semptomlar genellikle dikkat çekici değildir. Over kanseri tanısı için bazı over kanserlerinde üretilen bir protein olanCA 125’in bakıldığı kan testleri ve ultrason veya tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini içeren bir seri tanısal test yapılabilir.

Tedavi

Over kanserinin tedavisinde cerrahi ve kemoterapi ilk etapta tercih edilmektedir. Özellikle de yüksek dereceli seröz kanser olarak bilinen tip için bevacizumab gibi antikorlar ve BRCA mutasyonu bulunan over kanserleri için hedefe yönelik tedaviler gibi yeni tedavi yöntemleri araştırılmaktadır.

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