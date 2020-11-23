Otomotiv sektörünü bırakıp köyde köpek oteli açtılar

Hayvan bakanların en büyük sorunlarından biri de iş gezisi ya da tatilde hayvanlarını bırakacak bir yer bulmak. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Osmanlı köyüne yerleşen Ceren Başaran ve Cumhur Akar, bu sorunu çözmek için köpek oteli açmaya karar verdi. Özel araçla alınan ve 5 yıldızlı hizmet sunulan otelde, köpeklere temel itaat ile arama-kurtarma eğitimleri de veriliyor.

DHA'da yer alan habere göre kentte otomotiv sektöründe çalışan Ceren Başaran ile Cumhur Akar, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki arazilerine inşa ettikleri köpek oteli ile tatil ve iş gezileri nedeniyle köpeklerini bırakacak yer arayan vatandaşlara hizmet veriyor.

Cumhur Akar, kendilerine ulaşan müşterilerinin köpeklerini özel araçla adresinden aldıklarını belirterek, "Buraya köpeğini bırakan insanların gözleri arkada kalmıyor. Zira biz bu konuda ciddi eğitim aldık. Hatta dileyen müşterilerimizin köpeklerine temel itaat ve doğal afet durumlarında arama- kurtarma konusunda eğitebiliyoruz." dedi.

"HEM KÖPEKLER HEM DE BİZ MUTLU OLUYORUZ"

Otelde 25 köpeğe hizmet verebildiklerini ifade eden Akar, köpek oteli fikrini şöyle anlattı:

"Daha önce otomotiv sektöründeydik. Sıkılmıştık ve bıraktık. Köpeklerimiz vardı. Hepsini de çok seviyorduk. Bunun dışında sokak hayvanlarını da besliyorduk. İçinde bulunduğumuz bu arazi kendi yerimizdi. Biz de oteli inşa ettik ve köpeklerimizin doğal ortamlarında doğayla iç içe olsun istedik. Burayı açmadan önce birçok köpek otelini inceledik. Biz farklı bir konsept yaptık. Kapalı alanda değil de doğalarına uygun olarak doğa içerisinde ağırlıyoruz köpekleri. Burada köpekler enerjilerini atabileceği, sosyalleşebileceği bir ortam olsun istedik. Burada sadece ticari amaç gütmedik. Köpek sahiplerinden gelen taleplere cevap vermeyi istedik. Belediyelerin bu hayvanlara yönelik böyle bir ortam yapmaması, insanların bir yere gideceğinde köpeklerini güvenle teslim edebileceği yerler çok fazla olmadığı için bu bölgede bu eksikliği gördük ve girişimde bulunduk. Talep oluyor. Burada hem köpekler hem de biz mutlu oluyoruz."

"SAHİBİ YURT DIŞINDA OLAN KÖPEĞİMİZ DE VAR"

İşletme ortağı Ceren Başaran ise otelin 2.5 dönümlük bir arazide hizmet verdiğini dile getirerek, şunları söyledi: