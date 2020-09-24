Otizmli çocuk belirtileri nelerdir?

Otizmli çocuklarda en sık görülen belirtiler hakkında bilgi veren uzmanlar, bu noktada erken teşhisin çok büyük önem taşıdığını vurguladı. İşte "Otizmli çocuk nasıl anlaşılır?" sorusunun cevabı ve yapılması gerekenler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Ebru Gerçek, otizmli çocuk belirtileri ve ailelerin dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

ÖPMEYİ VE SARILMAYI SEVMEZLER

Otizmli bebeklerde belirtilerin 6 aylıkken gözlemlenmeye başladığını söyleyen Gerçek, çocuğun büyümesiyle belirtilerin de arttığını belirtti. Ailelerin bebeklerin belirtilerini takip etmelerinin önem taşıdığına dikkat çeken Gerçek, otizmli çocuklarda en belirgin belirtilerin sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmamaları, oyunlara katılmamaları, insanlarla iletişim kurmayı sevmemeleri, bir cismin bir parçasını takıntı yapmaları ve dönen cisimlere yoğun ilgi duymaları olduğunu söyledi.

“BEBEK BÜYÜMEYE BAŞLADIKÇA OTİZM BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLAYABİLİR”



Otizmli bebeğin doğduğunda sağlıklı bir bebekten farksız olduğunu belirten Gerçek, şu bilgileri verdi:

“Bu durum ilk aylardan sonra değişir. Otizm belirtileri belirli bir süre sonra ortaya çıkar. Doğumdan sonra bebeğin gelişimi bir süre normal ilerler. Fakat bebek büyümeye başladıkça otizm belirtileri ortaya çıkmaya başlayabilir. Birçok anne baba çocuklarının bir süre normal gelişim gösterdiklerini ancak bir süre sonra göz kontağı kurma, isme ve sese tepki verme gibi kazandıkları becerileri kaybetmeye başladıklarını hatta söyledikleri kelimeleri artık kullanmadıklarını ifade eder. Aileler bebeğin gelişimini sürekli takip etmelidir. Bebeğin gelişimini takip etmek oldukça önemlidir.”

“BELİRTİLERİN FARKLI SIKLIKTA VE ÇEŞİTLİLİKTE OLDUĞU UNUTULMAMALI TEDBİRLİ DAVRANILMALIDIR”



Bebeklerde gözlemlenen otizm belirtileri ile ilgili bilgiler veren Gerçek, şu şekilde konuştu:

“Otizm belirtileri 6 ay sonrasındaki dönemde görülmeye başlar. Normal gelişim gösteren bebeklerin ailesini tanıması, göz kontağı kurması, seslenildiğinde bakması beklenir. Oysa otizm spektrum bozukluğu olan bebekler bu durumlar karşısında tepkisiz kalır. Çevrelerine karşı da ilgisiz olan otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde ayrıca; sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmaz, oyunlara katılmaz, insanlarla iletişim kurmayı sevmez, bir cismin bir parçasını takıntı yapar, dönen cisimlere yoğun ilgi duyarlar. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda ailelerin en çok fark ettiği belirti ise konuşmada gecikme olmasıdır. Konuşmayı öğrendiklerinde de bunu iletişim aracı olarak kullanmaz, uygun olmayan cümlelerle kalıplaşmış konuşurlar. Düzen ve nesne takıntılarının yanı sıra tekrarlayıcı el hareketleri ve tekrarlayıcı konuşmalar da otizm belirtileri arasındadır. Bu belirtilerin farklı sıklıkta ve çeşitlilikte olduğu unutulmamalı tedbirli davranılmalıdır.”

“BEBEK BÜYÜMEYE BAŞLADIKÇA OTİZM BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLAYABİLİR”



“Otizm belirtilerinde erken tanı bebeklik ve erken çocukluk dönemi olan ilk üç-beş yıl oldukça önemlidir” ifadelerine yer veren Gerçek, ailelere önerilerini şöyle sıraladı: