Bebeğinizin sorunuyla doğmadan önce tanışın

Otizm beyinde olan gelişim bozukluğu olarak bilinmektedir. Otizm aynı şeyi tekrarlamaktan duyulan keyfi sürekli yaşama ve dünyayı daha farklı algılama şeklidir. Otizm şüphesi taşıyanlar "Otizm nedir? Belirtileri nelerdir?" araştırdık.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:21
16 Ağustos 2019 Cuma 14:42
Bebeğinizin sorunuyla doğmadan önce tanışın

Otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular var. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmiyor. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler var. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

OTİZM NEDİR?

Sosyal iletişim ve etkileşimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı/yinelenen davranış örüntüleri, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren ve belirtileri çok yoğun olarak 24 ay ve sonrasında ortaya çıkan bir gelişimsel yetersizliktir.

SIKLIK YAYGINLIK

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre, 2006 yılında her 150 çocuktan 1’inde ve 2012 yılında her 88 çocuktan 1’inde görülürken, 2014 yılında her 68 çocuktan 1’inde görülmektedir. Ayrıca erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Fakat erkeklere oranla kızlarda daha ağır seyrettiği ve zeka geriliğinin daha fazla eşlik ettiği bilinmektedir.

OTİZMİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her çocukta farklı belirtiler gözlenmekle birlikte genel çerçevede sosyal-iletişimsel yetersizlikler ve tekrarlayıcı davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı yaş gruplarına yönelik belirtileri inceleyecek olursak;

6-9 AY ARASINDA;

  • Babıldamanın (bababa, mamama gibi hece tekrarları)olmaması veya az olması,
  • Karşısında konuşanın yüzüne bakmama,
  • Göz kontağı kurmama ya da kısa süreli kurma(1-2 sn.),
  • Karşısına geçip gülümsediğinizde tepki vermeme,
  • İsmiyle seslenildiğinde bakmama,
  • Kucağa alınma ya da dokunmaya karşı aşırı tepki veya tepkisizlik,
  • Bazı nesnelere/oyuncaklara karşı aşırı ilgi gibi belirtiler gözleniyorsa;

1-3YAŞ ARASINDA; (Daha önce normal gelişim gözlenen bebeklerde bu dönem itibariyle bazı gelişimsel bozukluklar görülebilmektedir!)

  • Karşılıklı gülümsemenin olmaması,
  • Göz kontağı kurmama ya da kısa süreli bakma(1-2 sn.)
  • İstediği nesneyi işaret parmağıyla göstermeme ya da sizin işaret ettiğiniz nesneye bakmama,
  • İsmiyle seslendiğinizde bakmama,
  • Gecikmiş konuşma, (örn:2 yaşında 2 kelimeden oluşan cümle kuramama)
  • Taklit gerektiren oyunlarda yetersizlik (cee-e, telefonla konuşuyormuş gibi yapma vb.),
  • Takıntılı ve tekrarlayıcı davranışlar sergileme (el çırpma, dönme, sallanma, parmak ucunda yürüme vb.),
  • Dönen nesnelere, ışıklı ve parlak cisimlere ilgi gösterme,
  • Oyuncaklarla amacına uygun olarak oynamama (oyun kurmak, -mış gibi yapmak yerine sıraya dizme, döndürme gibi sürekli ve kısıtlı şekillerde oynama),
  • Yalnız başına oynamak isteme, yaşıtlarına karşı ilgisizlik,
  • Ağrıya karşı duyarsızlık gibi belirtiler gözleniyorsa;

4-5 YAŞ ARASINDA İSE;

  • Karşılıklı konuşma başlatma ve sürdürmede (selam verme, kısa süreli sohbet vb.)kısıtlılık,
  • Karşısındakinin söylediği kelimelerin aynısını tekrarlama (ekolali) ve ya garip sesler çıkartma,
  • Sembolik oyun kurma becerilerinde yetersizlik (sopadan at yapma, evcilik oyunu gibi –mış gibi yapma gerektiren oyunlar oynamama),
  • Takıntılı ve tekrarlayıcı davranışlar (el çırpma, dönme, sallanma, parmak ucunda yürüme vb.) sergileme,
  • Rutinlere karşı aşırı bağlılık (her gün aynı kıyafeti giymek, aynı yemeği yemek isteme vb.), değişiklere karşı direnç gösterme gibi belirtiler gözleniyorsa; Otizm Spektrum Bozukluğu açısından değerlendirme yapmak gerekmektedir.

ÇOCUĞUMUN OSB OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORSAM NE YAPMALIYIM?

Eğer çocuğunuzun Otizm Spektrum Bozukluğu belirtileri gösterdiğini düşünüyorsanız bu durumu zaman kaybetmeden Aile Hekiminizle paylaşmalısınız. Aile hekiminiz bulunduğunuz yerdeki en yakın Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanına başvurmanız konusunda sizi bilgilendirecektir.

Unutmayın; Erken tanı ve müdahale, çocuğunuzun var olan potansiyelinin en yüksek düzeyde değerlendirilmesi ve gelişimsel destek programlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi bakımından oldukça önemlidir! Erken müdahale programları çocuğun ihtiyaçlarına uygun, sürekli ve nitelikli olduğunda toplumsal uyum becerilerinde ve diğer gelişim alanlarında artış görülebilmektedir.

ilgili yazılar
Kiraz sirkesinin mucizevi etkisi ile tanışmak için özel tarif!
Kiraz sirkesinin mucizevi etkisi ile tanışmak için özel tarif!
Her 10 kadından 1'inde görülüyor...
Her 10 kadından 1'inde görülüyor...
Gül tatlısı yapmak isteyenler için enfes tarif
Gül tatlısı yapmak isteyenler için enfes tarif
Teşhisi siz koyun: Sosyal fobi nedir?
Teşhisi siz koyun: Sosyal fobi nedir?
Leblebi kaç kalori?
Leblebi kaç kalori?
7 günde 5 kilo verdiren mucizevi lahana diyeti
7 günde 5 kilo verdiren mucizevi lahana diyeti
En Yeniler
Yaz modasını kendiniz belirleyin!
Yaz modasını kendiniz belirleyin!
Saç renginizi bu yolla açmayı denediniz mi?
Saç renginizi bu yolla açmayı denediniz mi?
Reflü bebek anneleri için pratik uyutma önerileri
Reflü bebek anneleri için pratik uyutma önerileri
Her 10 kadından 1'inde görülüyor...
Her 10 kadından 1'inde görülüyor...
Vitamin deposu kara lahanayı sevmeniz için 14 neden
Vitamin deposu kara lahanayı sevmeniz için 14 neden
Kolay doğum için 6 yoga hareketi
Kolay doğum için 6 yoga hareketi
Rüyada araba aldığınızı mı gördünüz? İşte anlamı
Rüyada araba aldığınızı mı gördünüz? İşte anlamı
Güzel kadınların sırrı onda saklı...
Güzel kadınların sırrı onda saklı...
Bugünlerde rüyasında et gören bunu araştırıyor!
Bugünlerde rüyasında et gören bunu araştırıyor!
Bu başarıyı Kraliyet Akademisi ödüllendiriyor!
Bu başarıyı Kraliyet Akademisi ödüllendiriyor!
Bebeğinizin sorunuyla doğmadan önce tanışın
Bebeğinizin sorunuyla doğmadan önce tanışın
Teşhisi siz koyun: Sosyal fobi nedir?
Teşhisi siz koyun: Sosyal fobi nedir?
Bacak boyu kısa kadınlar nasıl giyinmeli?
Bacak boyu kısa kadınlar nasıl giyinmeli?
Fazla protein zararlı mı? İşte cevabı
Fazla protein zararlı mı? İşte cevabı
7 günde 5 kilo verdiren mucizevi lahana diyeti
7 günde 5 kilo verdiren mucizevi lahana diyeti
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin