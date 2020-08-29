Osmanlı mutfağından gelen lezzet: Keşkül! Keşkül tarifi ve malzemeleri! 10 dakikada keşkül yapımı

Keşkül tarifi merak ediliyor. MasterChef'te keşkül tatlısının yapılmasının ardından ekran başındakiler yapımı kısa süren bu tatlının tarifini araştırmaya başladı. Osmanlı mutfağının lezzetleri arasında yer alan keşkül, en sevilen sütlü tatlılar arasında yer alıyor. Keşkülün Kanuni döneminin imarethanelerde doyurucu ve yüksek kalorili olması nedeniyle fakirlere dağıtılan bir tatlı olduğu belirtiliyor. Keşkülün kelime anlamı ise Hindistan cevizinin içi oyularak elde edilen kabın adıdır. Hem bereketli hem de doyurucu olan keşkülün yapılışı da oldukça basit. Keşkülü 10 dakikada yaparak misafirlerinize ikram edebilir ve Osmanlı mutfağı ile tanışabilirsiniz. İşte keşkül tarifi ve malzemeleri...



KEŞKÜL TARİFİ MALZEMELERİ

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı badem tozu

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı hindistan cevizi

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

KEŞKÜL TARİFİ

Bir tencerede süt ve şekeri alıp çırpmaya başlayın. Ardından nişasta ve pirinç ununu da tencereye alın. Badem tozu ve hindistan cevizini de ekleyip iyice çırpın. Tatlı kıvam alana kadar orta ateşte çırpın.

Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyip son bir kez daha çırpın.

Keşkülü sunum kaselerine alın ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin.

Sunum kaselerinizi buzdolabına alın. Soğuduktan sonra üzerine badem parçaları serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

KEŞKÜLÜN HİKÂYESİ

Halkın huzuruna önem veren Osmanlı kadıları ve dervişleri yılın belirli zamanlarında halkın içine karışır dilencilik yaparmış. Topladıkları para da bu keşküllerde birikirmiş. Bu şekilde halkın durumu görülür, dertleri daha iyi anlaşılırmış. Keşküllerde toplanan bu paralar imarethanelere verilir, aş olarak dağıtılırmış. Yapılan tatlının bu kaplarda dağıtılması, adının keşkül olmasına neden olmuş.