Osmanlı mutfağında ekmek çeşitleri

Eski Türk mutfağı ekmek çeşitleri araştırılıyor. Ekmek, Türk kültür tarihi içinde de ayrı bir öneme sahip. Türklerin yeme kültürüne ve özellikle ekmeğe ait geniş bilgilerin yer aldığı ilk kaynaklar arasında Dîvânü Lügati’t-Türk ve Kutadgu Bilig yer alır. Öğretim Üyesi İncinur Atik Gürbüz’ün makalesinde Osmanlı Döneminde ekmek çeşitleri yer alıyor. İşte eski dönemden bugüne gelen ekmek çeşitleri…

YUFKA

Türkler, çok çeşitli ekmekler yapıyorlardı. Yapılan ekmeklerin başında da “yufka” geliyordu ki günümüz Anadolu’sunda da durum aynıdır. Yufka ekmekler yemeklerin yanı sıra yenildikten başka, dürüm yapılarak da yeniliyordu ki bugün de yufka ekmeği genellikle dürüm yapılarak yenilmektedir.

KATMER

Katmer yapımı da biliniyordu.

SİNÇU

“Sinçu” adı verilen bir çeşit ekmek ise, yapılışı itibarıyla bugünün pidesini andırmaktadır.

KEVŞEM

“Kevşem etmek” adını verdikleri ve Kaşgarlı’nın da “mayalı, güzel, iyi pişmiş semirtici ekmek” olarak tarif ettiği ekmek, herhalde bugünkü somunların benzeri bir ekmek çeşidi olmalıdır.

ÇÖREK

Çörek Türk mutfak kültüründe yer alan ekmek çeşitlerinden bir diğeri de çörektir. Tüketilen diğer ekmeklere göre daha yağlı olan çörek, zaman zaman şeker ve yumurta ilave edilerek de tatlandırılır

TANDIR EKMEĞİ

Arapçadan Türkçeye geçmiş olan tandır kelimesinin aslı “tennûr”dur. Yere çukur kazılmak suretiyle yapılan bir fırındır. İçerisinde çeşitli yemekler yapıldığı gibi ismini bu fırından alan ekmekler de pişirilir.

K/GİRDE

Şiirlerde söz konusu edilen bir başka ekmek çeşidi de k/girdedir. Girdenin yufkaya benzer şekilde, hamurun oklava veya merdane yardımıyla yuvarlak ve ince bir şekilde açılması suretiyle yapıldığı anlaşılmaktadır.