Osmanlı karma sanat eserlerinin iz bırakan hikayelerine ilgi büyük

Sanatseverlerin 'Osmanlı Karma Eserleri'ni yeniden tanıyacağı müzayede Ortaköy'de Eker Gallery'de 18 Ocak 2020 Cumartesi saat 15.00’te Yusuf Şimşekçaktı tarafından sunulan gösterimle gerçekleşecek.

Osmanlı dekoratif repertuarında bulunmayan yenilikçi bir uygulamaya işaret eden Sultan 4. Mehmet'in Hazinedarının Murassa Küreği vatandaşlar için gözleri büyüleyen bir sanat eseri olarak gösteriliyor. Eser, yenilikçi olduğu kadar yüzünü klasiğe dönen bir yapısı ile eski-yeni sentezini ve insana nereden gelip, ne yöne gittiğini hatırlatıyor.

Müzayedenin ilgi çeken diğer eserleri arasında da rahleler bulunuyor.

Kuran-ı Kerim'e bir saygı nişanesi olan rahlelerin motifleri ve sanat değeri Türk İslam sanatı için nadide numune özelliği taşıyor.

Sanatın diğer kollarında olduğu gibi rahle imalatında da Osmanlı sanatkarları hünerlerini kusursuz sergiliyor. Bu hünerlerin bir üretimi olarak özgün motiflerle hazırlanmış rahleler müzayede de yerini alacak.

Adler Murassa Kuran-ı Kerim Muhafazası da Sultan Abdülhamid'in baş kuyumcusu olarak sunuluyor. On sekiz ayar som altından mamül olan bu eserin ön yüzünde etrafı pırlantalarla bezeli bir kartuş içerisinde yuvalarına tek tek alıştırılmış ve her biri özel yuvalar açılmış ve içlerine seçme safirler mıhlanmıştır.

Bu eserin ilgi çekmesinin en önemli unsurları arasında arka kapak merkezine "Allah" lafzı celali ajur işçilikle yazılmış olmasıdır.

En çok ilgi gören eserlerden bir diğeri ise, formu ve boyutuyla Osmanlı seramik sanatının ünik örneklerinden birisi olan İznik Çini Kallavi Fincan’dır. Osmanlı kahvehane kültürünü günümüze taşıyan eserler içerisinde özel bir yeri vardır.