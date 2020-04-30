Oruçluyken neden insanın başı ağırır? Baş ağrısına ne iyi gelir?

Baş ağrısına ne iyi gelir? Oruçluyken neden insanın başı ağırır? gibi soruların cevabı gün içinde merak ediliyor. Herkeste farklı düzeyde görülen baş ağrısı, bazen aralıklarla bazende yavaş yavaş şiddeti artabileceği gibi bir anda da başlayabiliyor.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, baş ağrısı sebebini şu şekilde açıkladı:

“Beyin glikoz yani şeker ile beslenir. Yemek yenmediğinde kan şekeri düşer. Vücut bunu dengelemek için önce kan şekeri depolarını sonra yağ depolarını kullanılır. Bu süreçte aksatan şeker tedariki kendini hastada baş ağrısı olarak gösterir.”

SU BAŞ AĞRISINI GEÇİRİR Mİ?

Başı ağıran ve ilaç kullanmak istemeyen bazı insanlara “su iç” tavsiyesinde bulunulur. Pek, gerçekten su baş ağrısını geçiriyor mu? Bu durumun bilimsel açıklaması var mı?

İftardan sonra yeterli sıvı alınmadığı takdirde hastada baş ağrısı kendini gösterebileceğini belirten Prof. Bulut, “Çünkü sıvı azlığı kanı koyulaştırıyor, içindeki oksijenin dokulara geçişi azalıyor. Su alımı ile kan yeniden uygun alışkanlığa gelir. Suyu sadece su şeklinde almanın yanında salatalık, kabak, yeşillik sebze gibi lifli gıdalarla alınması su salınımının daha dengeli olmasını sağlar. Susuzluk şikâyeti azalır.” ifadelerini kullandı.