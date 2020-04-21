Oruçluyken en çok şikâyet edilen 4 sağlık sorunu!
Oruçluyken sağlık problemlerinin başında halsizlik, kilo alma, kilo verme, gaz sorunu gibi şikâyetler geliyor. Uzmanlar yaşanılan halsizliğin ve hatta kilo alımının en büyük nedenlerinden birinin yeterli su içilmemesi olduğunu belirtiyor.
Oruçluyken sağlık problemlerinin başında halsizlik, kilo alma, kilo verme, gaz sorunu gibi şikâyetler geliyor. Gaz sorununa çözüm nedir? Gaz sancısı nasıl geçer? Gibi soruların cevabı merak ediliyor. Uzmanlar yaşanılan halsizliğin ve hatta kilo alımının en büyük nedenlerinden birinin yeterli su içilmemesi olduğunu belirtiyor.
AA’ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Neslihan Aktepe, oruç tutarken yaşanılan sorunlardan birinin de gaz şikayeti olduğunu belirtti. Bu şikâyet için önerilerde bulunan Aktepe, şu şekilde konuştu:
“Gaz şikayeti için en doğal ve pratik çözüm sıcak suya kimyon tohumu veya kimyon ilave ederek tüketmektir. Sıvı elektrolit kaybını önlemek için her gün 1-2 şişe maden suyu içilebilir. Çay kahve tüketimini artırmak ve geç saatlere kadar tüketmek uyku düzeninizi çok bozacaktır. Yeşil çayın geç saatte tüketilmesi, uykusuzluğa neden olabilir. Sahurda yatmadan önce papatya, melisa, rezene çayını tüketerek hem sıvı tüketimi artırılabilir hem de uyku sorunu çözümlenebilir."