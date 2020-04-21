Oruçluyken en çok şikâyet edilen 4 sağlık sorunu!

Oruçluyken sağlık problemlerinin başında halsizlik, kilo alma, kilo verme, gaz sorunu gibi şikâyetler geliyor. Gaz sorununa çözüm nedir? Gaz sancısı nasıl geçer? Gibi soruların cevabı merak ediliyor. Uzmanlar yaşanılan halsizliğin ve hatta kilo alımının en büyük nedenlerinden birinin yeterli su içilmemesi olduğunu belirtiyor.

AA’ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Neslihan Aktepe, oruç tutarken yaşanılan sorunlardan birinin de gaz şikayeti olduğunu belirtti. Bu şikâyet için önerilerde bulunan Aktepe, şu şekilde konuştu: