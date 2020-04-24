İftarda ve sahurda ne kadar su içilmeli? Oruç tutarken susuzluğu gideren 5 öneri!

Ramazan’ın ilk günü herkes için biraz zor geçse de salgın günlerinde oruç heyecanı insanı hayata karşı besliyor ve motive ediyor. İlk günde genelde herkes susuzluktan şikâyet eder. Hatta çevremizdeki insanlar 'Ramazan'da acıkmıyorum, susuyorum.' şeklinde yakınır. Peki, su içme konusunda doğru olan nedir?

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Sevde Kahraman, susuzluk için Mor Papatya’ya önemli önerilerde bulundu. İşte Ramazan'da susuzluğu gideren 5 öneri:

1. GÜN İÇERİSİNDE YETERLİ SU İÇİN

Ramazan boyunca günlük en az 8-12 bardak su içilmelidir. Hatırlatmak isterim ki; sahurda veya iftarda fazla içilen su gün boyunca susuzluğun giderilmesinde etkili değil, vücudumuza bir anda aldığımız fazla su hızlıca boşaltıma geçiyor. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz suyu gün içerisine yaymalıyız.

2. ÇAY VEYA KAHVE SU YERİNE GEÇMİYOR!

Koyu çay ve kahve tüketimi içerisinde bulunan ögeler ile idrara çıkışı arttırmaktadır. Bu yüzden vücutta susuzluğu tetiklemektedir. Kahveyi günde 1-2 fincanı geçmeyecek şekilde, mümkünse kafeinsiz olarak tercih edebilirsiniz. Çayı ise mümkünse orta ya da az dem ile tercih edebilirsiniz.

3. DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMLERİNİ TERCİH EDİN

Ramazan ayı boyunca susuzluğun önlenmesi için; iftar ve sahurda aşırı yağlı, baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bunun için pişirme yönteminin doğru seçilmesi önemlidir. Kızartma ve kavurma yerine besinleri haşlama, ızgara, fırınlama veya buğulama yöntemleri ile pişirmeniz ile yiyecekleriniz daha az yağlı olacaktır.

4. ACIKMA ENDİŞESİ İLE FAZLA YEMEK YEMEYİN

Besinlerin sindirimi ve emilimi için su gereklidir. Bu yüzden acıkacağım endişesi ile fazlaca tüketilen yemeklerin sindirimi sırasında susuzluğunuz artacaktır. Lütfen ihtiyacınız kadar yemek yiyin.

5. SEBZE VE YAŞ MEYVE TÜKETİMİNE ÖNEM VERİN

Sebze ve yaş meyvelerin su içeriği yüksektir. Bu yüzden günlük 2 porsiyon kadar meyve, 3 porsiyon kadar da sebze tüketmekte yarar var. Bu miktarlara ulaşmak için hem iftarda hem de sahurda söğüş mevsim sebzelerine ya da sebze yemeklerine yer verebilir, günde 2 avuç içi kadar meyve yiyebilirsiniz.