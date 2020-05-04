Oruç bebeğin gelişimini nasıl etkiliyor? Ramazanda hamileler oruç tutabilir mi?

Hamilelikte oruç konusu merak edilmektedir. Ramazanda beslenme durumu bebeği nasıl etkiliyor?

Gebelik döneminde beslenme, bebeğin anne karnındaki gelişimi hakkında İHA'ya bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Meral Sönmezer, şu şekilde konuştu:

“Tek yönlü beslenmeden kaçınılmalı, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerden uygun oranda alınmalıdır. Normal yaşantımızda da dengeli ve sağlıklı beslenmek önemlidir. Ancak gebelik döneminde bütün bu besin maddelerinin ihtiyacı daha da artar. Vitaminler açısından oldukça zengin olan sebze ve meyvelerin günlük düzenli olarak tüketilmesi gereklidir. Ayrıca gebelik döneminde su tüketimi de oldukça önemlidir. Hamilelikte uzun süre aç kalmak vücudumuzu önemli oranda etkilemektedir. Yetersiz kalori alındığında kan şekeri düşer ve kişi kendini halsiz ve yorgun hisseder. Bu durumun uzun sürmesi halinde kısa süreli baygınlıklar görülebilir. Kan şeker seviyesinin düşmesiyle yağ hücrelerinin yıkımı başlar. Bu durum vücutta keton artışına neden olur. Özellikle gebelerde vücutta keton artışının uzun süre devam etmesi bebeğin beyin gelişimini etkileyebilmektedir. Yetersiz beslenme durumlarında annenin kan hacminde de azalma olur. Buna bağlı olarak bebeğe giden kan akımı da azalır. Bu da uzun sürdüğünde bebekte gelişme geriliğine neden olabilmektedir.”

ORUÇTAN ÖNCE MUTLAKA HEKİMLE GÖRÜŞÜLMELİDİR

Ramazan ayında aç kalma süresinin sahurdan iftara yaklaşık 16- 17 saat civarında olduğunu ifade eden Dr. Sönmezer, “Bu kadar süre aç kalmanın yanı sıra susuz kalmak da gebeleri olumsuz etkileyebilmektedir. Vücudumuzun 4/3 ünün su olduğunu düşündüğümüzde 17 saat susuz kalmak bizi fazlasıyla etkiler. Anne adayı yeterli su içmediğinde vücut suyunda azalma olmaktadır. Bu da kan hacmini azaltacağından düşük tansiyon ve çarpıntıya neden olabilir. Anne adayının az su tüketmesi amniyon sıvısı dediğimiz bebeğinin anne karnında rahat hareket etmesini sağlayan sıvının da azalmasına neden olabilir. Amnion sıvısının azalması erken doğun açısından risk teşkil etmektedir. Su alımının azalmasının bir diğer etkisi de idrar yoğunluğunun artması ile birlikte idrar yolu enfeksiyonu ihtimalinin artmasıdır. Uzun süre devam eden idrar yolu enfeksiyonları da erken doğuma neden olabilmektedir. Oruç tutmak isteyen gebelerimizin gebelik haftası, gebeliğinin riskli olup olmadığı, anne adayının genel sağlık durumu ve bebeğin genel sağlık durumu oldukça önemlidir. Oruca başlamadan önce gebeliklerini takip eden hekimle mutlaka görüşmeli ve onun önerilerine uymalıdırlar.” diye konuştu.



