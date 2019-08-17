Ortopedi ve travmatoloji hangi hastalıklar ile ilgilenir?

Ortopedi ve travmatoloji, genel olarak kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile ilgilenir. Kısaca ortopedi diye adlandırılan bu alanın tüm dünyada doğru ismi Ortopedi ve travmatolojidir. Ortopedi ve travmatoloji bölümünde hastalara doktorları tarafından gerekli bilgilendirilme yapılır. Ardından doğru medikal ve cerrahi tedavi bilimsel yöntemlerle uygulanır. ‘Ortopedi ve travmatoloji nedir? Hangi hastalıklar ile ilgilenir?’ sorularının cevabını sizin için araştırdık.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:00
17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:00
Ortopedi ve travmatoloji hangi hastalıklar ile ilgilenir"

Ortopedi ve travmatoloji bölümünün alt dalları arasından birkaçı, artroplasti cerrahisi (eklem protezleri), spor travmatolojisi, boy uzatma ve bacak eşitsizlikleri, çocuk ortopedi ve travmatolojisi, el cerrahisi ve mikrocerrahidir. Damar, sinir ve omurilik hastalıklarının tedavisi ile ilgilenmese de bu alanları da bilmek durumundadır. Ortopedik cerrahın temel travmatoloji ve genel cerrahi donanımı olmalıdır.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ NEDİR?

Ortopedi, orthos ve paedia sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş düzgün (orthos) çocuk (paedia) anlamına gelir. Temel olarak kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, gövdenin devinim dizgesinin morfolojisini ve işlevini değiştiren doğumsal, sonradan edinilmiş ya da travma sonucu oluşan lezyonları incelemeye, önlemeye ve tedavi etmeye yönelik tıp uzmanlık dalıdır.

Travmatoloji, Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre; Fransızca kökenli (fr:traumatologie) bir sözcük olup, "Sarsıntı bilimi" anlamına gelmektedir.

Travmatoloji, bugün en geniş anlamıyla tıp dilinde kullanılmakta ve ortopedi bilim dalıyla birlikte anılarak Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalı şekliyle yerleşmiştir.

Travmatoloji daha çok, travma sonucu oluşan durumlarda acil tedavi içeren daldır.

Kısaca travmatoloji, yaralar, kırıklar, yanıklar, ezikler, çıkıklar gibi travmatik lezyonlarla ilgilenen tıp dalıdır. Travmatoloji, hasarlı ve yaralanmalı hareket sistemi elemanlarının (kemik, eklemler) eski işlevlerine kavuşmasını ve yaralının hayatını kurtarmayı amaçlar.

Travmatoloji; üst ekstremite kırıkları, alt ekstremite kırıkları, psödoartroz ve mallar, travmatoloji radyolojisi, cerrahi tedavi gerektiren kırıklar, vertebra kırıkları, pelvis kırıkları, asetabulum kırıkları, çocuk kırıkları, çıkıklar gibi konuları kapsar.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

  • Doğumsal kalça çıkıkları
  • Bacaklardaki eşitsizlikler
  • Menisküs yaralanmaları
  • Eklem bağlarındaki ezilme ve burkulmalar
  •  Sinir sıkışmaları
  • Tetik parmak
  • Tenisçi dirseği
  • Eklem kireçlenmeleri
  • Siyatik
  • Topuk dikeni
  • Kıkırdak yaralanmaları
  • Lif kopmaları
  • Kemik kırıkları
  • Kemik iltihapları
  • Farklı eklemlerdeki çıkıklar
  • Eklem ağrıları
  • Romatizmalar
  • Boyun ve bel fıtıkları
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