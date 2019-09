Orkide bakımının püf noktaları!

Birçok çeşidi olan orkideleri seçmek oldukça zordur. Göz alıcı renkleri ile muhteşem bir şölen olur orkideler. Ancak evde bakım için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.*Büyük orkidelere yönelmelisiniz. Bunlar evin ortamına uyum sağlama konusunda çok daha iyidirler.

ORKİDE SEÇİMİ NEYE GÖRE YAPILIR?

Birçok çeşidi olan orkideleri seçmek oldukça zordur. Göz alıcı renkleri ile muhteşem bir şölen olur orkideler. Ancak evde bakım için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

*Büyük orkidelere yönelmelisiniz. Bunlar evin ortamına uyum sağlama konusunda çok daha iyidirler.

*Çiçekleri olgunlaşmış olanlardan ziyade içinde tomurcuklarının da bol olduğu bir kısmı açmış olanlara yönelmekte fayda var. Çünkü çiçeklerini açmış bir orkide artık dökülme evresine gitmektedir.

*Yapraklarında leke olan orkideler hasta olabilir veya fazla güneşe maruz kaldıkları için yanmış olabilir.

*İmkânınız var ise köklerini kontrol edin. Koyu kahve hatta siyaha dönük ise ölü köklerdir. Kesinlikle almayın.

ORKİDE EVDE NASIL BAKILIR?

İlk olarak orkideyi yetiştireceğiniz yeri iyi seçmelisiniz. Orkideyi koyacağınız yerin aydınlık olması aynı zamanda direkt ışık almıyor olması gerekmektedir.

Orkideler evin doğu cephesine bakan kısımlarda daha iyi büyürler. Güney ya da batı cephesinde büyütülecek ise bir perde ile korunmaları gerekir. Eğer orkidenin yaprakları koyulaşır ise bu yeterli ışık almadıklarının göstergesidir.

ORKİDE İÇİN SAKSISI NASIL OLMALI?

Genellikle 10-12 cm civarında ufak saksılar orkideler için yeterlidir. Eğer çiçeğin içinde bulunduğu toprak karışımı bozulduysa ve kökleri fazla geliştiyse değiştirmeniz yerinde olacaktır. Köklerinin ezilmeyeceği büyüklükte yeni bir saksı seçebilirsiniz. Ancak çok büyük seçmemeye de özen göstermelisiniz. 1-2 yılda bir saksının çiçeğinize uygun olup olmadığını gözden geçirmenizde fayda var.

ORKİDE İÇİN ODA SICAKLIĞI NE KADAR OLMALIDIR?

Orkideler için en iyi oda sıcaklığı gündüzleri 23 derece akşamları da 18 derece civarıdır. Yerini benimsedikten sonra normal durumlarda oda sıcaklığındaki dalgalanmalardan kolay kolay etkilenmese de özellikle tomurcuklanma dönemlerinde sorun olabilir. serin ortamlar tomurcuklanmalarını durdurabiliyor.

ORKİDE KAÇ GÜNDE BİR SULANMALIDIR?

Orkide kökleri her zaman nemli olmayı sevmez. Zaman zaman hafif kuruma ihtiyaçları vardır. Bu nedenle sulama zamanını tespit etmek orkideler için hayati önem taşır.

Saksı ağırlığı ölçülerek sulama zamanı tespit edilebilir. Bu yöntemde önce suya doyurulmuş saksı ağırlığı not edilir. İlerleyen günlerde bir kaç gün arayla tekrar saksı ağırlığı ölçülür. Baş parmağınızı 1. boğumuna kadar saksı harcına soktuğunuzda eğer saksı harcı kurumuşsa sulama vakti gelmiş demektir bu ağırlık not edilerek ileride yapılacak sulamalarda yalnızca saksı ağırlığı ölçülerek sulama zamanı tespit edilir. Aslında sulama zamanı tespit etmede en iyi yöntem baş parmak yöntemidir. Ancak sürekli eller kirlendiği için biraz zahmetli olur. Özellikle ofiste orkide bakımı yapanlar için en uygun yöntem kurşun kalem yöntemidir. Bu yöntemde dışı boyalı, cilalı olmayan tahta kurşun kalem 2,5-3 cm kadar saksı harcının tam merkezine yakın yere batırılır. Zaman zaman kalemin ucu çıkarılıp kontrol edilir. Eğer kalem ucu kurumuşsa sulama yapılır.

