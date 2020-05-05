ONDA tedavisi nedir? ONDA tedavisi selülitlere çözüm oluyor mu?

Selülit sorununa çözüm önerileri araştırılıyor. ONDA tedavisi nedir kimlere yapılır? sorularının cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ONDA tedavisinin selülit karşıtı bir uygulama olduğunu belirten uzmanlar, bu işlemle kadınların istenen bacak estetiğine kavuşabileceğini belirtiyor. ONDA tedavisi ile ilgili merak ettiklerinizi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ONDA tedavisi hakkında İHA'ya bilgi veren Op.Dr. Arif Eroğlu, kadınların selülit probleminden yakındığını belirtti. Kadınların hayalindeki bacaklara kavuşmasının ONDA tedavisi ile mümkün olduğunu ifade eden Eroğlu, şu şekilde konuştu:

"DEKA’nın yeni buluşu olan ONDA mikrodalgalar ile çalışıyor ve bacakları adeta ütülüyor. Selülit kadınların başının belası. Portakal kabuğu görünümü gitgide ilerliyor ve zamanla deri dokusu karnabahar görünümüne dönüşebiliyor. Selülitli kadınlar için baharın gelmesi bir kabus niteliğinde oluyor ne yazık ki. Mikrodalgaları uzun süredir sadece mutfakta kullanıyoruz ve ilk aklımıza gelen yemek ısıtmak tabii ki. Mikrodalgalar şimdiye dek kullanılan radyofrekans sistemlerinden ortalama 1000 kat güçlü. Bu nedenle sadece tek seansta selülitleri yok edebiliyor. Aynı zamanda uygulanan bölgeye inceltiyor ve sıkılaştırıyor. Acısız, hızlı, konforlu ve sonucu hemen görülen devrim niteliğinde bir yöntem. ONDA Soğuk Dalga Terapisinde başlık yüzeyi soğuk olduğu için sadece gıdıklanma hissi duyuluyor. ONDA’ya patentli bu başlığın özel bir teknolojiye sahip olmasıyla uygulama sırasında hiçbir rahatsızlık oluşturmadan tüm enerji derin dokulara kolayca gömülebiliyor.”

Vücut şekillendirme operasyonlarında Smart Lipo, Vaser, J-Plasma ve Body Jet kombinasyonu hakkında bilgi veren Dr. Eroğlu, “3D Lazer Lipoliz yönteminin yağ alımında operasyon sonrası deri kalitesi ve konforu maksimuma yükseltir. Kadınların östrojen ve progesteron hormonu yüzünden zamanla kaçınılmaz bir şekilde selülite maruz kalır. Bölgesel yağ fazlalıklarından kurtulup yeniden şekillendikten sonra deri kalitesi ve sıkılığı için kadınların kendine yatırım yapması ve ONDA Soğuk Dalga Terapisi ile selülitlerinin daha kötü görünmemesi için önlem alması gerekir. Tıptaki adı hidrolipodistrofi olan selülit, derinin alt tabakasındaki yağ dokusunun bağ dokular arasında sıkışması sonucunda derinin üst kısmının portakal kabuğu görüntüsü almasıdır." dedi.

Selülitin deri altında kan dolaşımının durağanlaşması, metabolizmanın yavaşlaması, fibröz bantların kısalması ve kalınlaşması anlamına geldiğini aktaran Eroğlu, şunları söyledi: