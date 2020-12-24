Önce evinin banyosunda denedi, sonra hibe desteği alarak kendi işini kurdu

Hibe desteği alarak kendi işini kuran kadınların sayısı artıyor. Bu isimlerden biri olan Gülsüm Özmen, komşusunda fotoğrafını gördüğü istiridye mantarının üretimi için gittiği kurs sonrası aldığı hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu. Elazığ'da yılda 2,5 ton istiridye mantarı üreten Özmen, üretimi daha da büyütmeyi hedefliyor. İşte girişimci kadının hikâyesi...

DHA'da yer alan habere göre Elazığ Palu ilçesinde 3 çocuk annesi Gülsüm Özmen, 4 yıl önce alt komşusunu ziyarete gittiğinde, telefonunda istiridye mantarı gördü.



Daha sonra komşusunun teyzesinin Adana'da istiridye mantarı ürettiğini öğrenen Özmen, durumu eşi Ayhan Özmen’e de (33) anlattı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün düzenlediği kursa giderek sertifika alan Özman, daha sonra dışarıdan temin ettiği 5 kilo tohumdan 6 poşet kompost yaparak evinin banyosunda üretime başladı.

6 poşetin 3'ünden verim alan Özmen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün 'Genç Çiftçi’ projesine başvuru yaptı. 30 bin TL hibe ile istiridye mantarı üretimine başlayan Özmen, 8 ton komposttan yaklaşık 2,5 ton istiridye mantarı elde etmeye başladı.

Mantarı perakende de 17,5 TL’ye, toptan ise 15 liraya veren çift, alacakları desteklerle işlerini büyütüp üretime katkıda bulunmayı hedefliyor.

"AŞK İLE YAPIYORUM BU İŞİ"

Mantar üreticiliğinin özveri isteyen bir iş olduğunu ifade eden Gülsüm Özmen, üretime başlama hikayesinden bahsederek, şunları söyledi:

"Alt komşuma gittiğimde bir fotoğraf gördüm. ‘Bunu bana atar mısın, nerede buldun?’ dedim. O da ‘teyzem Adana'da üretiyor’ dedi. Öyle bir merakla 3 gün kursa gittim, sertifika aldım. Devlet genç çiftçilere hibe veriyordu, başvurdum ve çıktı. Bir baktım bu işin içerisindeyim. Çok şükür iyiyiz. Üretimi ben yapıyorum. Eşim dışarıda ben içeride 4 yıldır devam ediyoruz. Temennim pazarımı genişleterek işimi büyütmek. İnşallah yeni teşviklerden faydalanırsam bu işi daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyorum. Severek, hepsiyle konuşarak, aşk ile yapıyorum bu işi. Belki de beni başarılı kılan budur. Şu an içeride 8 ton kompostumuz var. 1 ton alamadı. İlk hasadın sonundayız. İnşallah diğer flaşlarda 2-2,5 tona tamamlayacağım.”

"YAŞLI MÜŞTERİLEMİZE SİPARİŞLERİ BİZ GÖTÜRÜYORUZ"

Gülsüm Özmen'in eşi Ayhan Özmen ise, 2017'de bir hevesle bu işe girdiklerini aktararak, girişimci hikâyesini şöyle anlattı: