Omurga ağrısı için ekranla 70 santim uzaklık şart

Boyun ağrısı neden olur? Sırt ağrısı nasıl geçer? gibi soruların cevabı son zamanlarda araştırılmaya başlandı. Evde ekran başında geçirilen uzun saatler, hareketliliğin kısıtlanması öğrencilerin omurga sağlığı için tehdit oluşturduğunu belirten uzmanlar, ekran başında yapılması gerekenleri anlattı. İşte boyun ağrısına çözümler...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuna Pehlivanoğlu, bilgisayar ya da televizyon ekranına bakarken öğrencilerin omurgalarının kavislerinin korunması ve ekranın üst sınırının çocuğun göz hizasında olması gerektiğini belirtti.

EKRAN BAŞINDA OMURGA DİK OLMALI

Öğrencilerin saatlerce ekran başında kaldığını ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuna Pehlivanoğlu çocuğun omurgasının dik olması gerektiğine vurgu yaparak, şu bilgileri verdi:

"Çocuklar normalde okulda çok aktif ders dinleyip kendi duruşlarını ayarlarken şimdi evde bir bilgisayar karşısında tek bir koltuğa ya da sandalyeye çakılı halde oturuyorlar. Bunun birtakım zararları olabilir onun için duruşa dikkat etmek gerekiyor. En önemli şey çocuk oturduğunda omurgasının tam dik olmasını sağlamak."

BOYUN VE SIRT AĞRISINA KARŞI NELER YAPILMALI?

Dr. Pehlivanoğlu özellikle çocukların düzgün bir duruş içerisinde bulunması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Oturduğu yerde çocuğun bel kavisini destekleyecek şekilde, sırtının altına bel desteği yerleştirin.

Kullandığı sandalyenin yüksekliği ayarlanabilir olmalı.

Otururken ayak tabanları yerle tam olarak temas etmeli.

Eğer bir görme sorunu yoksa ekran ile arasında 50 ila 70 santimetre mesafe olmasına dikkat edin.

Ekrana bakarken baş yere tam paralel olmalı ve çocuğun gözleri ekranın üst sınırını görebilmeli. Ekran bunun çok üstünde ya da altında olursa istemsizce boyun aşağı ya da yukarı kalkar.

Online derslerdeki yazı karakterinin puntosu çocuğun okuyabileceği büyüklükte olmalı.

1 saatlik dersler sonunda 10 dakika ara vermeli ve aralarda gerdirme egzersizleri yapılmalı.

El bileğinin altında basıncı azaltacak sünger bir mouse pad kullanılmalı.

Yazı yazarken eller ve kollar yere paralel olmalı.

“EVDE EGZERSİZ PROGRAMLARI UYGULAYIN”

Çocukların iskelet sisteminin düzgün gelişmesi için sürekli olarak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Dr. Pehlivanoğlu ev içinde çocukların egzersize teşvik edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kemik gelişimi için D vitamininin çok önemli olduğunu belirten Pehlivanoğlu, D vitamini için çocuğun evden çıkamadığı durumlarda balkonu önerdi.