Ölü Yatırım filmi gösteriminde kahkaha tufanı!

Başrollerinde Serkan Dağlı, Öykü Çelik ve Anıl Çelik'in olduğu Ölü Yatırım filmi cuma günü vizyona girdi. İlk gösteriminde seyirci ile buluşan Ölü Yatırım filmi oyuncuları ile filmi izleyen seyirciler kahkahaya boğuldu. Filmin büyük beğeni aldığı ve daha çok izleneceği düşünülüyor.

06 Ağustos 2019 Salı 16:26
06 Ağustos 2019 Salı 16:31
Ölü Yatırım filmi gösteriminde kahkaha tufanı!

Cuma günü gösterime giren yaz sezonunun eğlenceli filmi 'Ölü Yatırım'ın, yapılan seyircili özel gösteriminde kahkahalar havada uçuştu! Filmin başrol oyuncuları Serkan Dağlı, Öykü Çelik ve Anıl Çelik'in katıldığı ve hayranlarından büyük ilgi gördüğü gecede, komedi türüne yeni bir soluk getiren film büyük beğeni topladı.

Filmi oyuncuları gösterim öncesi basına verdiği röportjda "Filmimize çok güveniyoruz, önümüzde bayram tatili var, bu bizim için bir şans. Filmin gişesi tatille birlikte katlanarak artacaktır" şeklinde konuştu.

 

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