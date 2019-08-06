Ölü Yatırım filmi gösteriminde kahkaha tufanı!

Cuma günü gösterime giren yaz sezonunun eğlenceli filmi 'Ölü Yatırım'ın, yapılan seyircili özel gösteriminde kahkahalar havada uçuştu! Filmin başrol oyuncuları Serkan Dağlı, Öykü Çelik ve Anıl Çelik'in katıldığı ve hayranlarından büyük ilgi gördüğü gecede, komedi türüne yeni bir soluk getiren film büyük beğeni topladı.

Filmi oyuncuları gösterim öncesi basına verdiği röportjda "Filmimize çok güveniyoruz, önümüzde bayram tatili var, bu bizim için bir şans. Filmin gişesi tatille birlikte katlanarak artacaktır" şeklinde konuştu.