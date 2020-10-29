Öksürüğün sebebi besin alerjisi olabilir! Alerjiye neden olan besinler

Alerjik hastalıklar çocuklardan yetişkinlere kadar birçok kişide görülebiliyor. Besin alerjisine dikkat çeken uzmanlar, çocuk yaşta fark edilmeyen alerjilerin daha sonra astıma ve öksürük ataklarına neden olabileceğini söyledi. En sık alerjiye yol açan gıdalar arasında inek sütü, yumurta ve buğday unu yer alıyor. Besin alerjisi hakkında tüm detaylar haberimizde.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, çocuk büyüdükçe alerjiye yol açan maddeler ve ortaya çıkardığı sorunlar değişmekle birlikte alerjinin varlığını sürdürdüğünü ve atopik dermatit, alerjik rinit veya astım olarak görülebildiğini ifade etti.

Tüm bulguların hepsinin bir arada da olabileceğine vurgu yapan Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, başlangıçta sorun besin alerjisine bağlı atopik dermatit veya sindirim sistemi bulguları iken, daha sonraları aero alerjen duyarlılığına bağlı astım ve alerjik rinit ile birlikte sorunların devam edebildiğinin altını çizdi.

ALERJİYE NEDEN OLAN BESİNLER

Hayatın ilk dönemlerinde alerjinin sebebinin gıda alerjileri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, en sık alerjiye yol açan gıdalar inek sütü, yumurta ve buğday unu alerjisi olmakla birlikte teorik olarak tüm gıdalara karşı alerji olabildiğini ve çoklu gıda alerjilerine bağlı enterokolit hastaları ile her geçen gün daha sık karşılaşıldığını söyledi.

“YENİDOĞAN BEBEKLERDE KIZARIKLIKLA KENDİNİ GÖSTERİYOR”

"Genellikle hayatın ilk iki ayında yanaklarda kuru, kaşıntılı ve kızarık lezyonlar olarak kendini gösteren atopik dermatit, sadece anne sütü alan bebeklerde bile annenin yediği gıdaların içindeki alerjenlerin anne sütünden bebeğe geçmesi nedeni ile bulgu verebilir." diyen Özkars, bu durumun 6 aylık bebeğe ek gıdalar başladığında da ortaya çıkabileceğini veya var olan şikâyetlerin artmasına yol açabileceğini dile getirdi.

Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, bebek büyüdükçe yanaklarda iyileşme olurken; diz arkası ve dirsek içinde aynı inatçı ve kaşıntılı cilt şikâyetlerinin oluşabileceğini söyledi.

YENİDOĞAN BEBEKLERDE ALERJİ BELİRTİLERİ

Yeni doğan bebeklerde ilk bulgunun kızarıklık ve kaşıntı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özkars, alerjik yapılı bebeklerde yaşanabilecek durumlar hakkında şunları söyledi:

“Yenidoğan çocuğumuz alerjik bir yapıya sahipse ve bir gıda alerjisi oluşmuş ise 1-2 aylık olduğunda yanaklarında kızarık ve kaşıntılı dermatit bulgusu çoğunlukla ilk bulgu olmakta. Bu dermatitle birlikte veya dermatit olmaksızın sadece sindirim sistemi şikayetleri ile de karşımıza gelebilmektedir. Sindirim sistemi şikayetleri genellikle şiddetli karın ağrıları nedeni ile sürekli ağlama, mukuslu ishal veya bazen de kanlı gaita çıkarımı ile karşımıza gelmektedir.”

“BESİN KISITLAMASI İLE TEDAVİ MÜMKÜN”

Atopik dermatit bulguları olan hastalarda ayrıntılı bir öykü alınması, alerji kan testleri ve alerji deri testleri ile şüpheli gıdanın tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, besin kısıtlaması ile rahatlama sağlanabileceğini ve daha sonra şüpheli besinlerin yeniden tüketilmesi sağlanarak kesin tanının koyulabileceğini ifade etti.

Benzer şekilde bağırsak şikayeti olan, ishali olan bebeklerde de gerekli tetkikler sonrası besin eliminasyon diyeti ve iyileşme sonrası tekrar şüpheli besinin tüketilmesi ile şikayet durumu gözlenerek tanı konulabildiğini söyleyen Doç. Dr. Özkars, şu şekilde konuştu: