Öksürüğe iyi gelen ev yapımı zencefilli pastil tarifi

Ev yapımı pastil nasıl olur? sorusunun cevabı kış günlerinde araştırılıyor. Sosyal medyadan takipçileri için faydalı bilgiler paylaşan Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, boğaz kaşıntısına ve öksürüğe iyi gelen pastil tarifi verdi. İşte zencefil ve zerdeçal içeriğinden oluşan ev yapımı pastil tarifi...



EV YAPIMI PASTİL İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı limon

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz zerdeçal

4 tane karanfil

EV YAPIMI PASTİL TARİFİ

Ufak bir tencereye şeker, şeker yerine balda kullanılabilir isterseniz bir yemek kaşığı bal, su, limon suyu, zencefil, zerdeçal ve karanfili sırasıyla koyun. Karıştırarak 15-20 dakika bir taşım kaynatın. Ateşten alın ve şurup kıvamına gelene kadar bekletin.

Karışımı yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye minik parçalar halinde kurabiye yapar gibi bırakın.

20 dakika soğumasını bekleyin. Dilerseniz pastil gibi dilerseniz çayınıza karıştırarak tüketebilirsiniz.