Oksijensiz kalan bebek nasıl yaşama tutunuyor? Anne karnında oksijensiz kalan bebek yaşar mı?

Anne karnında bebeğin oksijensiz kalması ne anlama geliyor? Oksijensiz kalan bebeğe nasıl bir tedavi uygulanıyor? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç Dr. Ceyhun Dalkan, anne karnında veya doğum sırasında, çeşitli nedenlerle bebeğin oksijensiz kalmasının, başta beyin olmak üzere birçok organda hasara yol açtığını söyleyerek, bugüne kadar oksijen eksikliği yaşamış birçok bebeğin yaşama devam edemediğini, yaşayabilenlerin ise büyük bir kısmının zihinsel ve bedensel gibi kalıcı hasarlar yaşadığını söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dalkan, Anne karnında veya doğum sırasında oksijensiz kalan bebekleri sağlığına kavuşturmada kullanılan ve dünyada kabul görmüş tek cihazın Terapötik Hipotermi cihazı olduğunu belirtti.



“AMAÇ BEYNİN SU TOPLAMASINI ÖNLEMEK



Oksijensiz kalma durumunun yenidoğan bebeklerde sık karşılaşılan bir sorun olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, bu durumun zihinsel veya bedensel engelli olarak hayatına devam etme, hatta ölüm gibi sonuçları olabileceğini ifade etti. Terapötik Hipotermi ile tedavi sürecinde oksijensiz kalan bebeklerin tüm vücudunun bu özel cihazla 33.5 dereceye kadar soğutularak, beynin oksijen düzeyinin ve elektrik aktivitelerinin yenidoğan ve çocuk nöroloji ekipleri tarafından yakından takip edildiğini belirten Ceyhun Dalkan, tüm vücut soğutma işlemi ile önceliğin beyin olmak üzere tüm vücut metabolizma hızı ve enerji kullanımının azaltılarak, beynin su toplamasını önlemek ve sinir hücrelerinin ölümünü en aza indirgemek olduğunu ifade etti. Dalkan, böylece, anne karnında veya doğum sırasında oksijensiz kaldıkları için ölüm, zihinsel veya bedensel engelli olma riski yüksek olan bebeklerin, vücut soğutma yöntemi ile artık daha sağlıklı ve daha az engelli olma şansına kavuştuğunu söyledi.

“İLK 6 SAAT İÇİNDE BAŞLANAN TEDAVİLER ÇOK DAHA BAŞARILI“



Oksijensiz kalan bebeğin tüm vücudunun soğutulmasının, kalp, böbrek gibi diğer organlarının da benzer zararlardan korunmasını sağlamak olduğunu söyleyen Dalkan, yenidoğan ölümlerinin ve engelliliğinin en önemli nedenlerinden biri olan oksijensiz kalmanın getireceği olumsuz etkilerin tüm vücudu soğutmakla önlenebileceğini belirtti. Dalkan şöyle devam etti: