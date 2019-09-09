Akdeniz kadınlarının güzellik sırrı: Okaliptüs

Avustralya’da da bulunan okaliptüs ağacı yazın gelmesiyle kendini belli ediyor. Kokusu ve sağladığı faydalar sayesinde sevilen okaliptüs ağacının faydaları da çok fazla. Vücudu zinde tutmasından astıma kadar uzanan geniş fayda sağlayan okaliptüs ağacı son zamanlar da herkes tarafından merak ediliyor.

OKALİPTÜSÜN FAYDALARI

Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilen bir ağaç türüdür. Yaprağını dökmeyen bir ağaçtır, yaprakları yaz-kış toplanarak kurutulup kullanılabilir. İşte okaliptüsün faydalarından bazıları:

Vücudu zinde tutar, bedeni kuvvetlendirir ve halsizliği önler.

Bunun yanında okaliptüsün diğer bir faydası nezle, grip, soğuk algınlığı, bronşit, sinüzit gibi hastalıkları önlemesidir.

Astıma karşı da yararlıdır.

Doğal sakinleştiricidir. Strese karşı fayda sağlar.

Flavon glikozitleri sebebiyle idrar söktürüp, ökaliptolun hafif mikrop öldürücülüğü ile aynı zamanda idrar yollarını temizler.

Sinir iltihaplanmasına fayda sağlamasının yanında bağırsak solucanlarına da etki eder.

Eklem ağrısı, kemik ağrısı, kas ağrısı, romatizma ve burkulmalara fayda sağlaması da okaliptüsün faydaları arasındadır.

Yaraların iyileşmesi için kullanılabilen hazırlanan lapası, deride oluşan tahrişleri de iyileştirir.

Ayrıca evde oluşan bakterilerin önlenmesi ve ev temizliği için de okaliptüs buhar banyosu hazırlanarak buharın ev içinde dağılması sağlanabilir. Böylece bakterilerden arınmış, temiz bir ev ortamı oluşturulur.

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, soğuk algınlığı, nezle ve grip hastalıklarında okaliptüs banyosu hazırlanarak kullanılması büyük fayda sağlar.

Yanıklar ve ciltte çıkan yaralar, çıbanlar için okaliptüs buhar banyosu yapılması önerilir.

Saç dökülmesi ve kepek gibi rahatsızlıklar için okaliptüs yağı kullanılabilir. Bu etkileri için zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırılarak kullanılabilir.

Sinüzite iyi gelir.

AĞIZ KOKUSUNA KARŞI OKALİPTÜS!

Ağız kokuları için okaliptüs yapraklarının zeytinyağlı veya ispirtolu eriyiği ile gargara yapılır. Apokaliptik zeytinyağlı veya ispirtolu eriyiği için, 10 adet okaliptüs yaprağı bir kaba konur. Üzerine çıkacak kadar zeytinyağı veya ispirto ilave edilir ve 10 gün bu şekilde bekletilir. 10 günün sonunda hazırlanan eriyik ile gargara yapılır.

OKALİPTÜS YAĞI BALGAM SÖKTÜRÜR!

Vücudu toksinlerden arındırır, mikroplara karşı fayda sağlar. Soğuk algınlığı ve balgama iyi gelir. Balgam söktürücü, nefes darlığı ve bronşit tedavileri için ya okaliptüsün taze yaprakları suda kaynatılarak buharı solunur ya da okaliptüs yağı ile göğüs ovulur. Aynı etkileri için bir miktar su kaynatılır. İçine 5 damla okaliptüs yağı damlatılır. Başa bir havlu koyularak 5 ile 10 dakika arasında bu suyun buharı solunur. Bu şekilde sinüsler, solunum yolları açılır.

ROMATİZMAYA KARŞI KULLANILABİLİR!

Romatizma ve kas ağrıları için okaliptüs lapası kullanılır. Okaliptüs lapası için 10 adet yaş yaprak toplanır. Okaliptüs yaprakları, eldiven takılarak elle ezilir ve lapa haline gelince ağrıyan bölgeye sürülür. Bu şekilde romatizma ağrılarına şifa bulunabilir.

ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİR!

Şeker hastalığı için 30 gr. okaliptüs yaprağı 1 lt. kaynar suda 15 dk. demlenir ve bu sıvıdan günde 2-3 bardak içilir.

OKALİPTÜS ZEYTİNYAĞLI VEYA İSPİRTOLU ERİYİĞİ NASIL HAZIRLANIR?

Okaliptüsün zeytinyağlı veya ispirtolu eriyiği için, 10 adet okaliptüs yaprağı bir kaba konur. Üzerine çıkacak kadar zeytinyağı veya ispirto ilave edilir ve 10 gün bu şekilde bekletilir. 10 günün sonunda hazırlanan eriyik ile 4-5 gün boyunca gargara yapılır.

OKALİPTÜSÜN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Mantarlara ve cilt yaralarına iyi gelir.

Etkili bir böcek kovucu ve böcek öldürücüdür. Akarları ve keneleri kolayca yok eder.

Sivrisinek ve karasineklere karşı da etkili bir kovucudur.

OKALİPTÜS NASIL KULLANILIR?

Okaliptüs bakterilere karşı büyük etkisi bulunan bir ağaçtır. Buhar banyosu, okaliptüs yağı, çayı ve okaliptüs eriyiği şeklinde kullanılabilir. Nefes darlığı, bronşit gibi hastalıklardan ciltte oluşan yaralara, evdeki bakterilerden romatizma ağrılarına kadar birçok hastalığa iyi gelir. Fakat kullanımında dikkatli olunmalı, uyarılar göz ardı edilmemelidir.

OKALİPTÜSÜN ZARARLARI VEYA YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Aşırı kullanılırsa zehirlenmeler olabilir.

Hamile bayanların, bebeklerin, çocukların ve yüksek tansiyon hastalarının kullanması tavsiye edilmez.

Düzenli ilaç kullanan kişiler, bu bitkinin yağını, çayını ya da buhar banyosunu kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.

Bazı kişilerde bu bitkiyi kullandıktan sonra ishal, bulantı ve kusma görülebilir. Baş dönmesi ve boğulma hissi olursa, okaliptüs zehirlenmesi yaşanıyor olabilir. Hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Kullanıldıktan sonra eller iyice yıkanmalı ve okaliptüs asla gözlere sürülmemelidir.

Okaliptüs yağı kesinlikle seyreltilerek kullanılmalıdır, seyreltilmeden doğrudan deriye uygulanmamalıdır.

Bazı kişilerde yanma ve tahriş hissi oluşturabilir. Vücudunuzdaki her bölgeye uygulamadan önce vücudunuzdaki küçük bir yerde kullanmayı deneyiniz.