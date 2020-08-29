Öğrencinin okula uyumunu kolaylaştıran öneriler

Türkiye’de 2020-2021 eğitim yılına başlanmasına günler kala öğrencilerin okula adaptasyonu konuşulmaya başlandı. Aylardır okullarından uzak olan öğrenciler, yeni eğitim yılına pandemi şartlarında başlayacak. Peki, bu süreçte aileleri neler bekliyor? Yeni normal dönemde eğitime hazırlanan öğrenciler ve ebeveynlerine tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, “Öğrencilerin okul arkadaşlarıyla eğitim süreci başlamadan önce bir araya gelebileceği çevrimiçi platformlardan yararlanmak okul motivasyonlarını arttıracaktır.” dedi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğr. Üy. Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, mart ayından bu yana okuldan uzunca bir süredir ayrı kalan çocuklarda okul motivasyonunun nasıl sağlanacağı, adaptasyon problemlerinin önüne nasıl geçilebileceği ve ailelerin çocuklarını okula hazırlarken nasıl davranması gerektiği konusunda önerilerde bulundu. Prof. Dr. Koçkar, “Ebeveynlerin okula başlayacak çocuklara, yeni bir döneme girildiğini ve bu dönemde de yanlarında olacaklarını söylemeleri, onları eğitimin yeni şartlarına hazırlamaları büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.



“ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLARDAN YARARLANIN”

Çocukların okul arkadaşlarıyla eğitim süreci başlamadan önce bir araya gelebileceği çevrimiçi platformlardan yararlanmanın okul motivasyonlarını arttıracağına dikkat çeken Koçkar, “Okulların ne zaman başlayacağını ve ne zaman yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamanız çocuğunuzun okula hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Okullar açıldığında çocuğunuza okulda neler yapacağını ve neler öğreneceğini yaşına uygun bir şekilde anlatabilirsiniz. Bu genel olarak çocuğunuzun kaygısının azalmasına yardımcı olacaktır.” dedi.

“TATİLİN SON GÜNLERİNDE OKUL RUTİNİNE BAŞLAYIN”

“Tatilin son günlerinde sabah erken kalkıp, kahvaltıyı erken saatte yapmak ve akşam erken yatmayı içeren bir rutin oluşturularak eski düzene uygun yaşamak, okula uyum sürecinde yararlı olabilir” diyen Prof. Dr. Koçkar, şunları söyledi:

“Çocuğun derslerine uykusunu iyi almış, dinlenmiş bir şekilde, ihtiyaçları giderilmiş olarak katılması derse katılımını arttıracaktır. Dikkatinin dağıldığını ve odaklanmakta zorlandığını hissettiğinde, yapabileceği küçük molalar üzerine konuşabilirsiniz. Derse adapte olma sürecinde yaşadığı zorluklar hakkında sizinle konuştuğunda, onu yargılamaktan kaçınarak, destekleyici bir şekilde dinlemeniz yararlı olacaktır. Duygusunun ve yaşadığı zorlanmanın anlaşıldığını hissetmesi çocuğunuzu rahatlatır. Derslere katılımı konusunda baskıcı ve ısrarlı davranmanız çocuğunuzla olan ilişkinize zarar verir. Çocuğunuzla anlayışlı bir şekilde konuşmanız, gereken durumlarda kısa hatırlatmalar yapmanız faydalıdır.”

“YAPMAK İSTEDİKLERİ MESLEĞE DAİR HAYALLERİNİ KONUŞUN”

Çocuklarla gelecekte hangi mesleklere yönelmek istediklerine yönelik hayalleri hakkında konuşmanın da okula motivasyon konusunda faydalı olabileceğini belirten Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, “Örneğin, gelecekte doktor olmak isteyen bir çocuğa buna dair öğreneceği bilgiler olduğunu söylemeniz onun motivasyonunu ve okula yönelik isteğini arttıracaktır. Elbette burada çocuğun yaşı önemlidir ve verilecek bilgiler yaşa uygun olmalıdır.” diye konuştu.