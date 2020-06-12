Öğrencilerin çoğu gerçek bir sınav kaygısı değil, stres yaşıyor! Sınav kaygısını yenmenin yolları

Sınav kaygısı birçok öğrencinin korkulu rüyası. Peki, sınav kaygısı neden yaşanır? Kaygıyı azaltmak için neler yapılabilir? Gerçek sınav kaygısının başarıyı düşürdüğünü belirten uzmanlar, öğrencilerin çoğunun gerçek bir sınav kaygısı değil, stres yaşadığını belirtti. İşte stres ve sınav kaygısı arasındaki farklar ve ailelere sınav önerileri...

Sınav zamanının değişmesi ile ortaya çıkan tepkilerin doğal ve sağlıklı bir durum olduğunu ifade eden Namal, öğrencilerin psikolojisini şu şekilde anlattı:

“Zihin şema ve haritalarla çalışır. Öğrencilerin sınavla ilgili şemalarında süreyle ilgili net olan fakat tutarlılık göstermediği için verilen bir tepki tehlikeymiş gibi düşünmelerine sebep oldu. Sınava atfedilen önemle ilişkili olarak bu tür bir durumda tepki göstermek normaldir diyebiliriz. Değişime yönelik öfke, üzüntü gibi adaptif duyguların eşlik ettiği bir tepki gösterdiklerini tahmin ediyorum. İçsel güvenlik algısı olan bireyler güvenlik ve tehlike algısını ayırt edebilir.Tepki veren öğrencilerin içsel güvenlik duygularının varlığına işaret eder ve bu açıdan sağlıklı olduğu söylenebilir. Üstelik telafi konuları ise bu değişime iyi tarafından bakmamıza yardımcı olabilir. Müfredatın azaltılması, sürenin uzatılması gibi.”

Performans gerektiren konularda endişe duymanın harekete geçirmede yardımcı olduğunu ve doğal olduğunu belirten Namal, “Öğrencinin önüne geçemediği gerçek sınav kaygısı odaklanma ile ilgili sorunlar yaratabilir, sınav ile ilgili konuşmak istemeyebilir, kişi planlarını istediği gibi yapamayabilir, başarıda düşüş, ders çalışmada isteksizlik yaratabilir.

Türk kültüründe sınava atfedilen değer yüksek, ailenin beklentisi ve sınavı yüceltmesi, sınav sonrası çevreden olumsuz eleştirilere maruz kalınacağının düşünülmesi,sınava yönelik yetersiz donanım, sınavın bir hayat başarısı olarak görülmesi öğrencilerde sınav kaygısını arttırır; ancak sınavın bir sınama aracı olduğu ve sınavda performansın etkin şekilde yansıtılması olduğu hatırlanmalıdır” diye konuştu.

STRES VE KAYGI FARKLI ŞEYLERDİR

Motivasyon için ufak düzeyde stresin başarıyı olumlu etkileyeceğini dile getiren Seda Gün Namal, stres ve kaygının farklı şeyler olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gerçek sınav kaygısı başarıyı düşürür, öğrencilerin çoğu gerçek bir sınav kaygısı değil, stres yaşıyor, kaygıda bir takım fiziksel bulgular vardır; kalp atışlarının hızlanması,hiperventilasyon ,el ayak titremesi gibi bu ve bunun gibi bireyin istese de önüne geçemeyeceğini düşündüren belirtiler ve çaresizlik,yoğun kaygı duygusu sınav kaygısını düşündürür. Stresi de kaygı gibi algılıyoruz, stres ise; bir canlının rahatsız olduğu ya da uyum sağlaması gereken bir ortamda verdiği doğal tepkidir, kaygı ise stresin bir sonucu ve daha şiddetli boyutudur.”

SINAV KAYGISI İÇİN NE YAPILABİLİR?

“Sınav kaygısını nasıl yeneriz” sorusunu da yanıtlayan Psikolog Namal, şöyle konuştu:

“Sınava çok kısa bir zaman kaldı, tanımladığımız gibi sınav kaygısı yaşayan öğrenciler bir uzmana danışmalıdır, stres yaşayan, panikleyen öğrenciler ise kalan süreyi nasıl faydalı değerlendirebilecekleri ile ilgili plan yaparak eksik konularına odaklanabilirler.

Odaklanma ile ilgili sorun yaşayan bireylerde ’’dikkat eksikliği bozukluğu(DEB,DEHB)’’olup olmadığı değerlendirilebilir.

Motivasyon öğrenme için uygun koşulların olmasıdır. Bu koşullar var ise sınava kadar olan sürede önce istek gelsin sonra çalışırım değil, önce çalışmalıyız sonra zaten istek gelecektir. İn vitro denemeleri her gün sınava kadar uygulayabilirler.

Öğrenciler, sınava girmeden önce neredeyse her gün sınavda neler yapacağını hayal edebilir, saat kaçta yatacak, kaçta kalkacak, kahvaltıda ne yiyecek, evden çıkmadan ailesi ile neler konuşacak, okula ne şekilde gidecek, sınav kitapçığını açtığında ne hissedecek bunları hayal edebilir, kişi önüne çıkabilecek engelleri öngörebilir. Böylece sınava yönelik kontrol duygusu geliştirilebilir.

Bilinçaltımız hayallesek de ve olayın gerçeğini de yaşıyor olsak duygularımızı eşdeğer tutuyor, dolayısıyla hayallediğimiz zaman sınav günü aşina olduğumuz bir durumu yaşadığımız için daha rahat hissedeceğiz. Sınava yönelik düşünce ve inançlarımızı sorgulayabiliriz.

Olumsuz düşünce ve inançlar sınav günü süreci ile ilgili karar davranışımızı etkileyebilir. Sınav sırasından beden kontrolü açısından sınava kadar nefes egzersizleri pratiği ile hızlı nefes egzersizi ve bedeni daha hızlı gevşetme öğrenilebilir.”

Düşünce değiştirme teknikleri öğrenilebilir, sınav esnasında gelen düşünceyi arka planda bekletme, sınav sorularını ön planda odaklanarak düşünme ya da düşünceyi ilerleyen saate erteleme çalışmaları yapılabilir."

GERÇEKÇİ OLUNMALI

Aileler çocukları ile ilgili destekleyici konuşmalarda bulunabilirler. Gerçekçi değerlendirmeler yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Seda Gün Namal, sözlerini şöyle sürdürdü: