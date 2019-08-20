Sadakat onun soyadı: Oğlak erkeği

Oğlak burcu erkeği, sorumluluklarına önem veren ve genellikle yerine getiren kişilerdir. Disiplin düşkünü oğlak burçları iyi bir yönetici kapasitesindedirler. Genelde insanların emrine uymaktansa emir vermeyi tercih eden ve küçümseyici tavırlar sergileyebilirler. Oğlak burcu erkekler korkusuzlardır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar deyimi oğlak burçları için bir anlam ifade etmez çünkü onlar dürüstlüğe çok fazla önem verir ve korkusuzlukları ile bu özelliklerini de asla kaybetmezler.

OĞLAK BURCU ERKEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Oğlak burcu geleneksel olarak, becerikli ve güvenilirdir. Sağduyu, disiplin, yargı yeteneği ve verimlilik, kendini kontrol etmek, basiret ve adalet duygusu olumlu taraflarıdır. Yüksek amaçlar için kendini feda edebilir. Sahte ve yapmacık bir idealizm veya romantik bir kahramanlık oğlaklarda bulunmaz. Geleneksel değerlere bağlılık ve bunları korumakla bütünleşir. Mizacında otorite sağlamaya ve uymaya bir meyil vardır. Zihin işlevleri ağır olabilir fakat aynı zamanda mahir ve cesaretlidir.

Oğlakların kuruntulu ve depresyona yatkın kişilikleri insanlarla zor ilişki kurmalarına neden olur. Gösterişi sevmezler ve gereksinimlerini karşılayacak şeyleri isterler. Aile sorumlulukları gelişmiştir ve aile bağları güçlüdür. Güvenliği ve düzeni severler ve çabuk zengin olma yollarına pek güvenmezler. Güneş oğlak burcunda kişiye büyük bir canlılık verir. İşardan bakınca kendinden emin, güçlü, sarsılmaz ve mesafeli görünür, ama içinde özen, sevgi ve ilgiye özlem duyar. Hastalık derecesinde hassastır ve kendini sükûnetle diş dünyadan soyutlar. Duygularını göstermek bu burçta doğanlar için zor bir meseledir.

Oğlak her şeyi ciddiye alır. Sözlerini vaktinde yerine getiren ve yapılmış anlaşmalarda güvenilebilecek biridir. Yalan, iki yüzlülük ve riyakârlık ondan uzaktır ve asla kabullenmez. Şüphesiz oğlakla yaşayan kişi onun yapısını çok iyi bilir. Oğlak hoşgörüsü olmayan biridir. Kendisine karşı çıkılmasına hiç katlanmaz. Onun zeka ve mantığına hitap etmek daha akıllıca bir iştir. Eğer oğlak hafifçe gülümsediyse artık tehlikeli değildir.

Güven dolu bir rutinlikte hissizleşip, hatalı ve kuruntulu bir işkoliğe dönüşebilir. Toplumda nazik ve hoş sohbet biri olarak bilinir. Kendini hemen öne atmaz. Ona yaklaşmak kolay değildir, ancak onu bir arkadaş olarak kazandığınızda Zodyak’taki tüm burçlar arasında daha güvenilir birini bulamazsınız.

OĞLAK BURCU ERKEĞİNİN EN BELİRGİN 10 ÖZELLİĞİ

Oğlak burcu erkeği çalışkan, azimli, hırslı ve sevecen tavırlarıyla dikkati çeker. Maddiyata düşkündür ve çalışmaktan keyif alır. Para kazanmak konusunda üstüne yoktur. Fırsatları değerlendirmeyi iyi bilir. Tutumludur ve tasarrufu sever.

Oğlak burcu erkeği güvenilir, kuralcı ve disiplinlidir. Sistemli ve düzenli olan şeyleri sever. Genellikle şüpheci bir tavrı vardır. Olayları kendi doğrusuna göre değerlendirir ve yorumlar. Duygularını hemen belli etmez. Soğukkanlı bir görünümü vardır.

Oğlak burcu erkeği dostluğa çok önem verir ve dost edindiği kişileri iyi inceler ve seçer. Katı kuralları vardır ve bu kuralların dışına kolay kolay çıkmak istemez.

Oğlak burcu erkeği özgürlüğüne düşkündür ve ikili ilişkilerde karşı tarafın kendisini yönlendirmesinden ve kısıtlamasından hoşlanmaz. Kişiliğine uygun bir kadınla mutlu olur. Sevdiği zaman sadık ve kıskanç bir eş olur. Daha çok akıllı, bakımlı, ne istediğini bilen, kişilikli kadınlardan hoşlanır. İlişkileri uzun sürelidir. Evlilik için uygun bir kişiliği vardır. İdeal bir eş ve ideal bir babadır. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için elinden gelen tüm çabayı seferber edecektir.