Ödem ve şişkinliğe 10 kolay besinle veda edin!

Ödem, bazı sebeplerden dolayı vücudun bazı bölümlerinde olsan sıvı birikmesine denir. Genellikle ilik ile doku arasında biriken bu sıvı şişkinliğe sebep olmaktadır. Kadınlarda regl dönemlerinde sıklıkla görülmektedir. Çok bir sorun teşkil etmese de göz ardı edilmemelidir. Birçok besin bu ödem ve şişkinlikleri giderebilmektedir. Bu besinler şişkinliği gidererek, kişiyi rahatlatabilir.

ÖDEM VE ŞİŞKİNLİĞİN ZERRESİNİ BIRAKMAYACAK 10 YİYECEK NEDİR?

1. YOĞURT

Detoks denince akla ilk gelen yoğurt, tabi ki de ödem atan besinler listemizde yer alıyor. Yoğurdun içinde bulunan faydalı bakteri olan probiyotikler vücuttan ödemi atar. Özellikler sabah kahvaltılarında bir kâse yağsız yoğurdun tercih edilmesi ödem atma sürecinde hızlıca etki eder.

2. ANANAS

Ananas bol lifli tropikal bir meyve olmasından dolayı ödem atmak için ideal bir meyvedir. Her mevsim bulabileceğiniz ananasın meyve olarak yiyebilir ya da suyunu sıkarak içebilirsiniz.

3. NAR

Nar en sağlıklı meyvelerden biri! Hastalıkların arttığı kış aylarında bağışıklığı güçlendiren nar, hem de antioksidan bakımından zengin ve içinde bulunan enzimler de vücutta ödem oluşmasını engelliyor.

4. MUZ

Potasyum içeren muz da ödem attıran ideal başka bir meyve. Vücudun doğal şeker ihtiyacını karşılayan muzun bir başka sırrı da vücudun güzel kokmasını sağlar.

5. KİVİ

Vitamin zengini kivi az bilinen bir ödem söktürücüdür. Kivinin yapısında bulunan pektin maddesi toksinleri temizlerken ödem miktarını da azaltır.

6. MAYDANOZ

Tropikal lezzetlerden sonra sınırsız faydası olan yeşil bitkilerdeyiz. Sabah tüketilen yarım kâse maydanoz vücuttaki şişkinliği önler. Güne iyi bir başlangıç için maydanoza şans verin.

7. YEŞİL ÇAY

Çaylar hiyerarşisinde en sağlıklı çaylardan biri de yeşil çay. Yeşil çay da ödem söktürücü özellik gösterirken bir o kadar da vücuda yararlıdır. Günde birden fazla bardak yeşil çay kalp çarpıntısına yol açabilir.

8. SALATALIK

Daima suya ihtiyaç duyan vücudumuz için salatalık çok önemlidir. Yüksek su oranı içeren salatalık günlük su ihtiyacını karşılamaya yardım ediyor ve mideyi de rahatlatıyor.

9.KAYISI

Potasyumdan zengin besinler, vücut sıvılarında sodyum-potasyum dengesinin sağlanmasına yardım ederek ödeme karşı etkili oluyor.

10. SU

Ve tabi ki de ödem atmanın en etkili yolu su tüketmek! Her ne kadar su içmek sağlıklı olsa da önemli olan su tüketimini gün içine yaymak. Art arda içilen su vücut için zararlı da olabiliyor ve hatta aşırı su tüketimi de ödem oluşturabiliyor.