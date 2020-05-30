Ödem sebepleri ve belirtileri nelerdir? Evde ödemi engellemenin yolları

Ödem belirtileri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ödeme ne iyi gelir? Ödemin sebepleri nelerdir? Ödem, vücutta genellikle ayak veya bacak şişmesi ile görülen durumlardır. Ödemin birçok sebebi bulunmaktadır.

Ödemin sebepleriyle alakalı Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nebahat Bulut, ödem belirtilerinin görülmesi durumunda evde yapılması gerekenleri anlattı. “Ödem, vücutta genellikle ayak bilekleri, ayak veya bacak şişmesi diğer adı ile ödem sık görülen ve çoğunlukla kendiliğinden kaybolan durumlardır.” diyen Prof. Dr. Bulut, ödemin vücudun alt kısımlarında daha fazla görülmesinin sebebinin yer çekimi olduğunu ve en sık görülen mekanizmanın bu bölgelerde damar dışına sızan sıvının birikimi olduğunu aktardı. Bulut, en sık görülen ödem sebeplerini şu şekilde sıraladı:

-Çok uzun süreler ayakla kalmak veya uzun süre hareketsiz kalmak

-Çok fazla tuz içeren gıda tüketmek

-Aşırı kilo

-Gebelik

-Bazı ilaçlar: Kortizon, tansiyon üzerine etkili ilaçlar, depresyon ilaçları

-Travmalar, burkulmalar

-Böcek veya zehirli hayvan sokmaları

-Böbrek, kalp hastalıkları

-Toplardamar çalışmasını bozan hastalıklar

-Damar tıkanmaları

-Bölgesel iltihabi durumlar

EVDE ÖDEM İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Ödem belirtileri görülmesi durumunda evde ödem için birtakım uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nebahat Bulut, şu şekilde anlattı:

“Hastanın sırtüstü uzanarak bacakları kalp seviyesi üzerinde olacak şekilde havaya kaldırması oldukça yararlıdır. Bu uygulama bacak içindeki aşırı sıvının uzaklaştırılmasına yardım eder.

Uzun süre hareketsiz kalan kişilerin hafif yürüyüş veya egzersiz yapması kan dolaşımını harekete geçirerek, ödemleri çözmeye yardımcıdır.

Ayağı ve ayak bileğini sıkmayan çorap ve ayakkabı kullanımı da koruyucu bir önlemdir.

Bir iki gün içinde geçmeyen veya sebep oluşan ödem mutlaka araştırılmayı gerektirir.”

ÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şişlik olan bölgelere birkaç saniye baskı yapılıp bırakıldıktan çukurluk oluşması

Dokularda, özellikle kol ve bacaklarda, cilt altında ortaya çıkan şişlik

Artmış karın büyüklüğü

Şişmiş, gerilmiş veya parlak bir cilde sahip bireyler veya şişkin bölgede baskıdan sonra çukurlaşma meydana geliyorsa bir hekime başvurmalıdır.