Obezite tedavisinde bu önerilere uymayanlar kilo veremiyor!

Sağlığı olumsuz etkileyen obezite, günümüzde önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Obezite ve hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç tedavisine dikkat çeken Endokrin Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda uyardı. Uzm. Dr. Pınar Alarslan, obezitenin neden olduğu hastalıklar hakkında şunları söyledi:

SON YILLARDA ERKEKLERDE DE SIK GÖRÜLÜYOR

“Başta tip 2 diyabet olmak üzere kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, inme, çeşitli kanserler, karaciğer yağlanması, mide reflüsü, safra yolları hastalığı, infertilite (kısırlık), kemik erimesi ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Bu sebeple tedavi edilmesi zorunludur. Ülkemizde yetişkin toplumunda obezite prevalansı, yüzde 30’luk kritik yüksek oranı aşmıştır. Obezite sıklığı kadınlarda daha yüksek olmakla beraber, son yıllarda erkeklerdeki hızlı artış da dikkati çekmektedir.”

“ÖNERİLERE UYMAYAN HASTALARDA İLAÇ KİLO KAYBI SAĞLAMIYOR”

Kilo kaybının sağlanması adına ilacın yanı sıra gerekli önlemlerin dikkate alınması uyarısında bulunan Uzm. Dr. Pınar Alarslan, “Aldığınız enerji, harcadığınız enerjiden fazla ise kilo alırsınız. İdeal vücut ağırlığında olmak ve bunu koruyabilmek için yapılması gereken ise aldığımız ve harcadığımız enerji arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Obezitede ilaç tedavisi vücut kitle indeksi yüksek olup diyet, egzersiz ve davranış değişikliği uygulamaları denendiği halde kilo kontrolü sağlanmayan hastalara uygulanır. Diyabet, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, hipertansiyon, dislipidemi, uyku apnesi gibi riskli hastalara uygulanır. Ancak gerekli önerilere uymayan hastalarda hiçbir ilacın kilo kaybı sağlamayacağı unutulmamalıdır” dedi.

İÇERİĞİ BİLİNMEYEN İLAÇLAR CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Dünyada obezite tedavisinde kullanılan ilaçların yağ emilimini bozan, glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) analoğu, serotonin agonisti, sempatomimetik ve kombine ajanlar olarak sınıflandırıldığını belirten Uzm. Dr. Pınar Alarslan, “Her ilacın etkisi kadar yan etkileri de bulunduğundan obez hastaların mutlaka endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlarınca takibi uygun olacaktır. Yeterli kilo kaybı sağlanıp ilaç tedavisine son verilenlerde de ömür boyu uygun hayat tarzına devam edilmelidir. Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan, içeriği bilinmeyen ilaçların, bitkisel ajanların, zayıflama çaylarının kilo vermek için kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

DHA