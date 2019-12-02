O Ses Türkiye'ye böylesi gelmedi! Herkes Eyüp Sultan'ı konuşuyor
Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın jüri koltuğuna oturduğu O Ses Türkiye'de dün akşam büyük bir heyecan yaşandı. O Ses Türkiye'nin son bölümünde Eyüp Sultan Aylar adlı görme engelli yarışmacı Salim Dündar'dan söylediği Aynalar şarkısı ile stüdyo ve ekran başındaki izleyicileri mest etti.
O Ses Türkiye son bölümünde, Salim Dündar'dan Aynalar şarkısını seslendiren Eyüp Sultan Aylar başta O Ses Türkiye jürisi olmak üzere stüdyoda bulunan herkesi kendine hayran bıraktı. Performansıyla yarışmaya damga vuran Eyüp Sultan Aylar, seyircilerin isteği üzerine bu defa da Fikrimin İnce Gülü parçasını seslendirdi.
Jüri üyelerinin hepsini döndürmeyi başaran Devlet Konservatuarı mezunu Eyüp Sultan Aylar, Hadise'nin takımına gitti.