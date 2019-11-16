O hastalık için olmazsa olmaz! Günde 2-3 litre su içmek...

Bu insanlar sağlıklı yiyecekleri tercih ederlerse ihtiyaçları olan mikro besin elementlerini de (vitaminler, mineraller, enzimler) rahatlıkla tamamlayabilecekleri için bağışıklık sistemleri de çok daha güçlü olur.

KİLO KONTROLÜ İÇİN ÖNEMLİ

Bağışıklık sisteminin güçlü olması kolay hastalanmamızı önler, hastalandığımız zaman da çabuk iyileşmemize yardımcı olur. Metabolizmamızın hızlı olmasının en büyük avantajını kilo yönetiminde yaşarız. Hızlı metabolizmaya sahip insanlar fazla kilolarını rahatça verebilir, kolay kilo almazlar. Hayatın normal ritmi içinde ufak sapmalar ve bozmalar yağ depolarının artmasına sebep olmaz. İşte metabolizmamızı hızlı tutmak, bağışıklığımızı güçlendirmek için yapmamız gereken birkaç kolay öneri:

- Gün içinde 2-3 litre su için.

- Kahvaltınıza kaliteli protein olarak peynir, yumurta ekleyin.

- Sağlıklı karbonhidrat olarak tam tahıl ekmeği mutlaka tüketin.

- Kahvaltınıza ayrıca 1- 2 kaşık tahin pekmez karışımı ilave edin.

- Sabah, öğlen ve akşam yemeklerinizde metabolizmanızın ihtiyacına göre en az 1 ila 3 dilim arasında ekmek veya ekmek grubu yiyecek (pilav, makarna, leblebi, çorba mutlaka olsun.

- Günde en az bir öğün pişmiş sebze yemeğiyle yoğurt yiyin.

- Her gün en az bir öğününüzde zeytinyağlı, limonlu mevsime uygun salatanız olsun.

- Moda ve şok diyet trendlerinden, sansasyonel kilo verme vaatlerinden uzak durun.

Nil ŞAHİN GÜRHAN