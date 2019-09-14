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  3. O anaokulunda öğrenciler yemekleri kendileri hazırlıyor!

O anaokulunda öğrenciler yemekleri kendileri hazırlıyor!

O anaokulunda öğrenciler yemekleri kendileri hazırlıyor!

Japonya’da anaokulunda öğrencilere öğlen yemekleri önlerine sunulmuyor. Genellikle ebeveynler tarafından yemekleri hazırlanıp verilen yaşlarda çocuklar kendi sorumluluğunu öğrenmek için yemek düzenlerini kendileri ayarlıyor. Küçük yaşlarda başlayan bu alışkanlığın ileride onlara fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Japonya'da anaokulunda verilen eğitim sistemi bir süredir çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Küçük yaşlarda anaokulunda yemeklerini kendileri hazırlayan öğrenciler bu sistemle birlikte sorumluluk duygularını da geliştiriyor. 

Oyun çağı olarak değerlendirilen yaş grubu içerisinde çocuklara yemeklerini ve beraberinde birçok gereksinimi kendilerinin yapması alışkanlığı sağlanıyor. Uzmanların bir kısmı bunun çok doğru olduğunu söylerken bir başka kısmı henüz bir çocuk için bu eğitim modelinin ağır olduğu görüşünü savunuyor. 

Japonya'da verildiği bilinen anaokulu eğitim modelinde çocukların hayatlarından oldukça memnun olduğu, adaptasyon sorununu hızlıca hallettiği söyleniyor. 

 

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