O anaokulunda öğrenciler yemekleri kendileri hazırlıyor!

Japonya'da anaokulunda verilen eğitim sistemi bir süredir çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Küçük yaşlarda anaokulunda yemeklerini kendileri hazırlayan öğrenciler bu sistemle birlikte sorumluluk duygularını da geliştiriyor.

Oyun çağı olarak değerlendirilen yaş grubu içerisinde çocuklara yemeklerini ve beraberinde birçok gereksinimi kendilerinin yapması alışkanlığı sağlanıyor. Uzmanların bir kısmı bunun çok doğru olduğunu söylerken bir başka kısmı henüz bir çocuk için bu eğitim modelinin ağır olduğu görüşünü savunuyor.

Japonya'da verildiği bilinen anaokulu eğitim modelinde çocukların hayatlarından oldukça memnun olduğu, adaptasyon sorununu hızlıca hallettiği söyleniyor.