Nörolojinin alanına giren 200 hastalık nedir?
Nöroloji beyin, beyin sapı, omurilik ve sinir sistemi ile ilgilenen bir alandır. Epilepsi, migren, parkinson, bunama, alzheimer ve ruhsal bozukluklar nöroloji alanının incelediği hastalıklardan sadece birkaçıdır. Nöroloji alanını çalışırken, diğer alanlardan bağımsız bir şekilde çalıştığını düşünemeyiz. Nöroloji alanında ilaç tedavisi ve aynı zamanda cerrahi tedavide vardır. ‘Nöroloji nedir? Hangi hastalıklar ile ilgilenir?’ sorusunun detaylı yanıtı haberimizde…
Nöroloji kendi içinde de farklı dallara ayrılmaktadır. Her ne kadar beyinle ilgili hastalıkları incelese de psikiyatrinin alanlarıyla karıştırılmamalıdır. Depresyon, bunalım, panik atak gibi rahatsızlıklarda ilk başvurulacak yer nöroloji değildir. Aksi takdirde tedavi sürenizin uzamasına ve yanlış bir yöne gitmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle beynimizle ilgili bir sorun yaşadığımızda kendimizi iyice dinlemeli ve belirtilerin ne sıklıkla olduğuna bakılarak yardıma başvurmalıyız.
NÖROLOJİ NEDİR?
Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlardaki ciddi laboratuvar arka planının yanı sıra günümüze nöroloji pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişki içindedir.
NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR?
- AIDS: Nörolojik belirtilerin varlığında
- Disleksi
- Alien hand sendromu
- Allan Herndon Dudley sendromu
- Çocukluk çağı hemiplejisi
- Alzheimer hastalığı
- Amorozis fugaks
- Amnezi
- Amyotrofik lateral skleroz
- Angelman sendromu
- Afazi
- Apraksi
- Araknoidit
- Arnold Chiari malformasyonu
- Asperger sendromu
- Ataksi
- Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
- ATR 16 sendromu
- Otizm ve otizm spekturumundaki diğer hastalıklar
- Behçet hastalığı
- Bipolar bozukluk
- Bell paralizisi
- Brakiyal pleksus yaralanması
- Beyin hasarı
- Beyin tümörleri
- Canavan hastalığı
- Capgras hastalığı
- Karpal tünel sendromu
- Serebral anevrizma
- Serebral arterioskleroz
- Serebral atrofi
- Serebral palsi
- Serebral vaskülit
- Servikal spinal stenoz
- Charcot Marie Tooth hastalığı
- Kronik yorgunluk sendromu
- Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati
- Coffin Lowry sendromu
- Kompresyon nöropatisi
- Konjenital yüz felci
- Kraniyal arterit
- Kraniyositozis
- Creutzfeldt Jakob hastalığı
- Cushing sendromu
- Siklik kusma sendromu
- Dawson hastalığı
- Dawson hastalığı
- De Morsier sendromu
- Demans
- Dermatomiyozit
- Diyabetik nöropati
- Diffüz skleroz
- Diplopi
- Bilinç bozuklukları
- Down sendromu
- Dravet sendromu
- Duchenne kas distrofisi
- Dizartri
- Diskinezi
- Disleksi
- Distoni
- Ensefalit
- Ensefalosel
- Enürezis
- Epilepsi
- Erb felci
- Esansiyel tremor
- Fabry hastalığı
- Fahr sendromu
- Boğmaca
- Fisher sendromu
- Friedreich ataksisi
- Fibromiyalji
- Foville sendromu
- Fetal alkol sendromu
- Frajil X sendromu
- Gaucher hastalığı
- Gerstmann sendromu
- Dev hücreli arterit
- Dev hücreli inklüzyon hastalığı
- Globoid hücre lösodistrofisi
- Guillain Barre sendromu
- Hallervorden Spatz sendromu
- Baş ağrısı
- Hemifasiyal spazm
- Herediter motor nöropatiler
- Herediter spastik parapleji
- Herpes zoster otikus
- Hirayama sendromu
- Hirschsprung hastalığı
- Holmes Adie sendromu
- Huntington hastalığı
- Hiperkortizolizm
- Hipoksi
- İmmün aracılı ensefalomiyelit
- Refsum hastalığı
- İnfantil spazmlar
- İntrakraniyal hipertansiyon
- Joubert sendromu
- Karak sendromu
- Kearns Sayre sendromu
- Kinsbourne sendromu
- Kleine Levin sendromu
- Klippel Feil sendromu
- Kufor Rakeb sendromu
- Lafora hastalığı
- Lambert Eaton miyastenik sendrom
- Landau Kleffner sendromu
- Wallenberg sendromu
- Öğrenme güçlükleri
- Leigh hastalığı
- Lennox Gastaut sendromu
- Lesch Nyhan sendromu
- Lökodistrofi
- Lou Gehrig hastalığı
- Lumbar disk hastalığı
- Lumbar spinal stenoz
- Lupus eritematozus
- Lyme hastalığı
- Machado-Joseph hastalığı
- Makroensefali
- Miller Fisher sendromu
- Metakromatik lökodistrofi
- Mikrosefali
- Menenjit
- Menkes hastalığı
- Menieres hastalığı
- Melkersson Rosenthal sendromu
- Morvan sendromu
- Mobius sendromu
- Mitokondriyal miyopati
- Amyotrofik lateral skleroz
- Demans
- Narkolepsi
- Nörofibromatoz
- Nöroleptik malign sendrom
- Nöropati
- Niemann Pick hastalığı
- Sullivan McLeod sendromu
- Ohtahara sendromu
- Opsoklonus miyoklonus sendromu
- Optik nevrit
- Ortostotik hipotansiyon
- Otoskleroz
- Paraneoplastik hastalıklar
- Parestezi
- Parkinson hastalığı
- Parry Romberg sendromu
- Pelizaeus Merzbacher hastalığı
- Periferik nöropati
- Primer lateral skleroz
- Postural hipotansiyon
- Prader Willi Sendromu
- Postherpetik nevralji
- Polimyozit
- Polinöropati
- Progresif multifokal lökoensefalopati
- Ramsay Hunt sendromu
- Rasmussen ensefaliti
- Refleks nörovasküler distrofisi
- Huzursuz bacak sendromu
- Rett sendromu
- Reye sendromu
- Romberg sendromu
- Sandhoff hastalığı
- Schilder hastalığı
- Shy Drager sendromu
- Sjögren sendromu
- Uyku apnesi
- Uyku hastalığı
- Sotos sendromu
- Spina bifida
- Spinal kas atrofisi
- Stiff person sendromu
- Sturge Weber sendromu
- Subakut sklerozan panensefalit
- Senkop
- Sinestezi
- Siringomiyeli
- Tarsal tünel sendromu
- Tardif diskinezi
- Tay Sachs hastalığı
- Temporal arterit
- Temporal lob epilepsisi
- Tetano
- Thomsen hastalığı
- Torasik outlet sendromu
- Todd paralizi
- Tourette sendromu
- Zehirli ensefalopati
- Geçici iskemik atak
- Transvers miyelit
- Travmatik beyin hasarı
- Tremor
- Trigeminal nevralji
- Wallenberg sendromu
- Werdnig Hoffmann hastalığı
- West sendromu
- Williams sendromu
- Wilson hastalığı