Nörolojinin alanına giren 200 hastalık nedir?

Nöroloji kendi içinde de farklı dallara ayrılmaktadır. Her ne kadar beyinle ilgili hastalıkları incelese de psikiyatrinin alanlarıyla karıştırılmamalıdır. Depresyon, bunalım, panik atak gibi rahatsızlıklarda ilk başvurulacak yer nöroloji değildir. Aksi takdirde tedavi sürenizin uzamasına ve yanlış bir yöne gitmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle beynimizle ilgili bir sorun yaşadığımızda kendimizi iyice dinlemeli ve belirtilerin ne sıklıkla olduğuna bakılarak yardıma başvurmalıyız.

NÖROLOJİ NEDİR?

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlardaki ciddi laboratuvar arka planının yanı sıra günümüze nöroloji pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişki içindedir.

NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR?