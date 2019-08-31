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  3. Nörolojinin alanına giren 200 hastalık nedir?

Nörolojinin alanına giren 200 hastalık nedir?

Nörolojinin alanına giren 200 hastalık nedir"

Nöroloji beyin, beyin sapı, omurilik ve sinir sistemi ile ilgilenen bir alandır. Epilepsi, migren, parkinson, bunama, alzheimer ve ruhsal bozukluklar nöroloji alanının incelediği hastalıklardan sadece birkaçıdır. Nöroloji alanını çalışırken, diğer alanlardan bağımsız bir şekilde çalıştığını düşünemeyiz. Nöroloji alanında ilaç tedavisi ve aynı zamanda cerrahi tedavide vardır. ‘Nöroloji nedir? Hangi hastalıklar ile ilgilenir?’ sorusunun detaylı yanıtı haberimizde…

Nöroloji kendi içinde de farklı dallara ayrılmaktadır. Her ne kadar beyinle ilgili hastalıkları incelese de psikiyatrinin alanlarıyla karıştırılmamalıdır. Depresyon, bunalım, panik atak gibi rahatsızlıklarda ilk başvurulacak yer nöroloji değildir. Aksi takdirde tedavi sürenizin uzamasına ve yanlış bir yöne gitmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle beynimizle ilgili bir sorun yaşadığımızda kendimizi iyice dinlemeli ve belirtilerin ne sıklıkla olduğuna bakılarak yardıma başvurmalıyız.

NÖROLOJİ NEDİR?

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlardaki ciddi laboratuvar arka planının yanı sıra günümüze nöroloji pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişki içindedir.

NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR?

  1. AIDS: Nörolojik belirtilerin varlığında
  2. Disleksi
  3. Alien hand sendromu
  4. Allan Herndon Dudley sendromu
  5. Çocukluk çağı hemiplejisi
  6. Alzheimer hastalığı
  7. Amorozis fugaks
  8. Amnezi
  9. Amyotrofik lateral skleroz
  10. Angelman sendromu
  11. Afazi
  12. Apraksi
  13. Araknoidit
  14. Arnold Chiari malformasyonu
  15. Asperger sendromu
  16. Ataksi
  17. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
  18. ATR 16 sendromu
  19. Otizm ve otizm spekturumundaki diğer hastalıklar
  20. Behçet hastalığı
  21. Bipolar bozukluk
  22. Bell paralizisi
  23. Brakiyal pleksus yaralanması
  24. Beyin hasarı
  25. Beyin tümörleri
  26. Canavan hastalığı
  27. Capgras hastalığı
  28. Karpal tünel sendromu
  29. Serebral anevrizma
  30. Serebral arterioskleroz
  31. Serebral atrofi
  32. Serebral palsi
  33. Serebral vaskülit
  34. Servikal spinal stenoz
  35. Charcot Marie Tooth hastalığı
  36. Kronik yorgunluk sendromu
  37. Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati
  38. Coffin Lowry sendromu
  39. Kompresyon nöropatisi
  40. Konjenital yüz felci
  41. Kraniyal arterit
  42. Kraniyositozis
  43. Creutzfeldt Jakob hastalığı
  44. Cushing sendromu
  45. Siklik kusma sendromu
  46. Dawson hastalığı
  47. Dawson hastalığı
  48. De Morsier sendromu
  49. Demans
  50. Dermatomiyozit
  51. Diyabetik nöropati
  52. Diffüz skleroz
  53. Diplopi
  54. Bilinç bozuklukları
  55. Down sendromu
  56. Dravet sendromu
  57. Duchenne kas distrofisi
  58. Dizartri
  59. Diskinezi
  60. Disleksi
  61. Distoni
  62. Ensefalit
  63. Ensefalosel
  64. Enürezis
  65. Epilepsi
  66. Erb felci
  67. Esansiyel tremor
  68. Fabry hastalığı
  69. Fahr sendromu
  70. Boğmaca
  71. Fisher sendromu
  72. Friedreich ataksisi
  73. Fibromiyalji
  74. Foville sendromu
  75. Fetal alkol sendromu
  76. Frajil X sendromu
  77. Gaucher hastalığı
  78. Gerstmann sendromu
  79. Dev hücreli arterit
  80. Dev hücreli inklüzyon hastalığı
  81. Globoid hücre lösodistrofisi
  82. Guillain Barre sendromu
  83. Hallervorden Spatz sendromu
  84. Baş ağrısı
  85. Hemifasiyal spazm
  86. Herediter motor nöropatiler
  87. Herediter spastik parapleji
  88. Herpes zoster otikus
  89. Hirayama sendromu
  90. Hirschsprung hastalığı
  91. Holmes Adie sendromu
  92. Huntington hastalığı
  93. Hiperkortizolizm
  94. Hipoksi
  95. İmmün aracılı ensefalomiyelit
  96. Refsum hastalığı
  97. İnfantil spazmlar
  98. İntrakraniyal hipertansiyon
  99. Joubert sendromu
  100. Karak sendromu
  101. Kearns Sayre sendromu
  102. Kinsbourne sendromu
  103. Kleine Levin sendromu
  104. Klippel Feil sendromu
  105. Kufor Rakeb sendromu
  106. Lafora hastalığı
  107. Lambert Eaton miyastenik sendrom
  108. Landau Kleffner sendromu
  109. Wallenberg sendromu
  110. Öğrenme güçlükleri
  111. Leigh hastalığı
  112. Lennox Gastaut sendromu
  113. Lesch Nyhan sendromu
  114. Lökodistrofi
  115. Lou Gehrig hastalığı
  116. Lumbar disk hastalığı
  117. Lumbar spinal stenoz
  118. Lupus eritematozus
  119. Lyme hastalığı
  120. Machado-Joseph hastalığı
  121. Makroensefali
  122. Miller Fisher sendromu
  123. Metakromatik lökodistrofi
  124. Mikrosefali
  125. Menenjit
  126. Menkes hastalığı
  127. Menieres hastalığı
  128. Melkersson Rosenthal sendromu
  129. Morvan sendromu
  130. Mobius sendromu
  131. Mitokondriyal miyopati
  132. Amyotrofik lateral skleroz
  133. Demans
  134. Narkolepsi
  135. Nörofibromatoz
  136. Nöroleptik malign sendrom
  137. Nöropati
  138. Niemann Pick hastalığı
  139. Sullivan McLeod sendromu
  140. Ohtahara sendromu
  141. Opsoklonus miyoklonus sendromu
  142. Optik nevrit
  143. Ortostotik hipotansiyon
  144. Otoskleroz
  145. Paraneoplastik hastalıklar
  146. Parestezi
  147. Parkinson hastalığı
  148. Parry Romberg sendromu
  149. Pelizaeus Merzbacher hastalığı
  150. Periferik nöropati
  151. Primer lateral skleroz
  152. Postural hipotansiyon
  153. Prader Willi Sendromu
  154. Postherpetik nevralji
  155. Polimyozit
  156. Polinöropati
  157. Progresif multifokal lökoensefalopati
  158. Ramsay Hunt sendromu
  159. Rasmussen ensefaliti
  160. Refleks nörovasküler distrofisi
  161. Huzursuz bacak sendromu
  162. Rett sendromu
  163. Reye sendromu
  164. Romberg sendromu
  165. Sandhoff hastalığı
  166. Schilder hastalığı
  167. Shy Drager sendromu
  168. Sjögren sendromu
  169. Uyku apnesi
  170. Uyku hastalığı
  171. Sotos sendromu
  172. Spina bifida
  173. Spinal kas atrofisi
  174. Stiff person sendromu
  175. Sturge Weber sendromu
  176. Subakut sklerozan panensefalit
  177. Senkop
  178. Sinestezi
  179. Siringomiyeli
  180. Tarsal tünel sendromu
  181. Tardif diskinezi
  182. Tay Sachs hastalığı
  183. Temporal arterit
  184. Temporal lob epilepsisi
  185. Tetano
  186. Thomsen hastalığı
  187. Torasik outlet sendromu
  188. Todd paralizi
  189. Tourette sendromu
  190. Zehirli ensefalopati
  191. Geçici iskemik atak
  192. Transvers miyelit
  193. Travmatik beyin hasarı
  194. Tremor
  195. Trigeminal nevralji
  196. Wallenberg sendromu
  197. Werdnig Hoffmann hastalığı
  198. West sendromu
  199. Williams sendromu
  200. Wilson hastalığı
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