Tadına bakan bir daha istiyor: Nokul tarifi!

Nokul çoğu kişinin duymadığı fakat deneyenlerin de beğenerek tükettiği lezzetler arasında gelmektedir. Son zamanlarda yaygın olarak duyulan nokul nasıl yapılır merak ediliyor. İşte, pratik yapımıyla dikkat çeken nokulun lezzetli tarifi...

TAHİNLİ CEVİZLİ LOKUL

MALZEMELER

*1 kilogram un

*2 su bardağı ılık su

*1 kalıp yaş maya

*1 tatlı kaşığı şeker

*1 tatlı kaşığı tuz

İÇİ İÇİN

*2 su bardağı tahin

*2 avuç ceviz içi

*1 çay bardağı zeytinyağı (tahine eklemek için)

*3 yemek kaşığı toz şeker

*1 çay bardağı zeytinyağı (hamur yağlamak için)

*2 yumurta sarısı

YAPILIŞI:

Unumuzu eleyelim ve ortasını açalım. Yaş mayamızı parçalayıp tuz ve şeker ile birlikte unun ortasına koyalım. Ilık suyu yavaş yavaş yedirerek hamurumuzu yoğuralım. Yarım saat kadar üzeri örtülü bir şekilde dinlendirip mayalandıralım. Ayrı bir yerde tahine yağı ve şekeri ekleyelim. Mayalanan hamuru ayırdığımız yağ yardımıyla açalım. Bu katların oldukça ince olması gerekir. İçerisine tahinli karışımımızı sürelim. Tekrar bir kat daha hamur açalım ve aynı şekilde tahin sürelim. Üçüncü katı da attıktan sonra tahini sürüp ve cevizi serpip rulo şeklinde saralım. 2 parmak enin de keselim ve yağladığımız yuvarlak tepsiye ortasından başlayarak parça parça çiçek şeklinde dizelim. Bir süre de tepside kabarmasını bekleyelim. Ardından üzerine yumurta sarılarını sürelim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza sürüp 20 dakika kadar pişirelim. Bu hamurun içine,Eskişehir’deki gibi, kıyma, biber, soğan ile bir iç hazırlayabilir ya da tahin yerine dövülmüş haşhaş kullanabiliriz. Eğer haşhaşlı yapacaksak şekeri malzeme listesinden çıkarmamız gerekir. Ayrıca, Bafra’da yapıldığı gibi içine, kuru üzüm, fındık ve şekerden oluşan bir karışım da koyabiliriz.