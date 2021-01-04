Nohut unundaki mucizevi şifa şaşırtıyor

Nohut unu glutensiz beslenmenin şifası olarak biliniyor. Koronavirüsten korunmanın mucize olduğu şu günlerde nohutu fırında pişirip ezerek elde edeceğiniz unla bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Nohut ununun faydalarını anlatan beslenme uzmanları, nohut ununun kanser hücrelerini yenilediğini belirtti.



NOHUT UNU NASIL YAPILIR?

Nohutları akşamdan suya koyun, sabaha kadar suda bekletin. Suyu birkaç defa değiştirin. Sabah, nohutların suyunu süzün ve bir fırın tepsisine yerleştireceğiniz pişirme kağıdının üzerine koyun. Fırını 150 dereceye ayarlayın ve yarım saat nohutların kavrulmasını sağlayın. İsterseniz bu işlemi kısık ateşte bir tavanın içinde de yapabilirsiniz. Kavurduğunuz ve soğuttuğunuz nohutların, bir poşete koyarak üzerine sert bir cisimle vurarak parçalanmasını sağlayın. Nohutları bir kahve öğütücüsünde ya da blenderda iyice un haline gelene kadar çekin. Nohut ununu iri parçaları ayırmak için ince bir süzgeçten geçirin. Elde ettiğiniz unu, hava geçirmez bir kapta saklayın.

NOHUT UNUNUN FAYDALARI

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Mükemmel bir anti-inflamatuvar besindir ve bu da kanserden koruyucu etkilere sahip olmasını sağlar. Bilhassa kolon, mide ve böbrek kanserlerine karşı. Bunun sebebi ise bol lifli olması ve sindirim sistemi boyunca toksinleri çıkartarak hücrelerin korunmasını sağlamasıdır. Nohut aynı zamanda asiditeyi engeller ve vücudun pH dengesini korur. Böylece inflamasyonlar azalır, bağışıklık sistemi güçlenir ve kanserli hücrelerin yayılması engellenir. Nohutta bazı besinlerin emilimine engel olan anti-besinler bulunsa da, nohutu pişirmek ve pişirmeden önce suda bekletmek bunlardan kurtulmanızı sağlar.

SİNDİRİMİ KOLAŞLAŞTIRIR

Nohut ununda hiç tahıl bulunmaz ve glutensizdir. Gluten hassasiyeti veya alerjisi olanlar için faydalı olduğu kadar, sindirim sistemi ve bağışıklık sistemini herkes için glutenden korumaktadır. Dilerseniz normal rafine unun içerisine de belli oranlarda karıştırabilirsiniz.

TOKLUK HİSSİ VERİR

Yüksek lifli beslenme düzeni kilo vermeye de yardımcı olur çünkü bu besinler genellikle kalori bakımından zayıftırlar ve midede genişleyerek açlık sinyalinin gönderilmesine engel olurlar. Temelde, bol lifli besinler, yani nohut ve diğer baklagiller, bol besin değerine ve yüksek hacme sahiptirler ama buna karşın kalorileri düşüktür. Nohut unu ise bol liflidir ve aynı zamanda bol proteinlidir. Bu sayede kolay doyurur ve açlık hissine engel olur.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Baklagillerin neredeyse hepsi kan glukoz düzeyini patates, tahıllar gibi gıdalardan daha yavaş yükseltmektedirler. Rafine unlardan üretilen ürünler kanşekerini hızlıca yükselterek enerjide zirve ve dip noktalarına sebep olmaktadırlar ancak nohut unu yavaş şekilde yanmaktadır ve glukoz düzeylerini bu kadar sert bir şekilde etkilememektedir.

KALP KRİZİ RİSKİNİ ÖNLER

Bol miktarda lif ve yüksek besin değeri, nohutun kolesterol düzeylerini düşürmesini, hipertansiyondan korumasını ve kalp hastalıklarını önlemesini sağlar. Ayrıca damarların da plaklar ile tıkanmalarına engel olur, kan basıncını sağlıklı düzeyde tutar ve kalp krizi ile inme riskini düşürür. Bazı çalışmalarda her gün yarım kase kadar tüketmenin kalp krizi riskini ciddi anlamda azalttığı ve kolesterolü düzenlediği tespit edilmiştir. Çünkü baklagillerde bulunan lifler, sindirim sisteminde yağ asitlerine bağlanan jel benzeri bileşenler oluşturuyorlar. Hem çözünebilir hem de çözünemez lifler, hipertansiyonu önleme ve yönetme konusunda katkılar sağlamaktadırlar ve ayrıca vücutta tehlikeli yağların birikimine engel olmaktadır.