Çocuklar için nohut topu tarifi

Nohut topu, oldukça pratik bir şekilde hazırlanabilen bir yemek olmasıyla birlikte oldukça lezzetli bir yemek olma özelliğini de taşıyor. Aynı zamanda nohut topu, çocuğuna nohut yediremeyen aileler için çocuklarına nohut yedirmek adına oldukça eğlenceli bir seçenek olarak sunulabilir.

NOHUT TOPU

Yarım kg nohut

1 su bardağı tahin

3 soğan

Kişniş, dolmalık fıstık

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber, tarçın, yenibahar

1. Nohudu akşamdan ıslatın. Suyunu değiştirip hafif yumuşayıncaya kadar haşlayın. Kabuklarını soyup ezerek püre haline getirin. 3 kaşık tahin ve 1 tutam tuz ekleyip iyice yoğurun.

2. Soğanları soyup halka şeklinde doğrayın. Su dolu bir tencereye alıp yumuşayıncaya kadar haşlayın. Soğanları süzüp soğumaya bırakın ve haşlama suyunu saklayın.

3. Maydanozu temizleyip kıyın. Kalan tahini bir kaba alın. Tuz, karabiber, yenibahar, kişniş, dolmalık fıstık ve maydanozu ilave edip karıştırın. Soğanları ekleyip tekrar karıştırın.

4. 20x20 cm ebadındaki tülbentleri suyla ıslatıp düz zemine yayın. Üzerlerine nohut püresini paylaştırıp 2-3 mm kalınlığında yayın ve düzeltin. Ortalarına tahinli soğandan paylaştırıp tülbentleri yukarı toplayın ve ağızlarını iple bağlayın.

5. Bir tencerede su kaynatıp nohut toplarını içine salın ve 20-30 dakika pişirin. Kaynar sudan çıkarıp soğanları haşladığınız suda soğuyana kadar bekletin.

6. Nohut toplarını tepsiye alın. Tülbentleri çıkarıp servis tabağına yerleştirin. Üzerlerine tarçın serpip servis yapın.