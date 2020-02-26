Nohut köftesi nasıl yapılır?

Türkiye’de bazı yerlerde falafel köftesi olarak da bilinen nohut köftesi son zamanlarda popüler yemekler arasında yer alıyor. Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen köfte, televizyonda yayınlanan “Gelinim Mutfakta” gibi yemek programlarında da çok tercih ediliyor. Lübnan mutfağında da meşhur olan bu yemek özellikle vejetaryenler için güzel bir alternatif.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet orta boy kırmızı soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

300 gr nohut(haşlanmış)

8-9 dal taze kişniş

1 adet yumurta

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

2 yemek kaşığı nohut unu

2 yemek kaşığı ay çekirdeği

KIZARTMAK İÇİN

Ayçiçek yağı

TAHİN SOS İÇİN

1 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı tahin

Yarım adet limon suyu

1 tutam susam

HAZIRLANIŞI

2 bardak haşlanmış nohut robotta çekilir.

Taze soğanlar, maydanoz ve dereotu ince ince kıyılır.

1 adet kuru soğan robattan geçirilir.

Nohuta; kuru soğan ve yumurta eklenir. 3 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı un ve 1 çay kaşığı kabartma tozu atılıp toparlanana kadar yoğrulur.

Yuvarlak köfteler yapılır ve kızgın yağda pembeleşene kadar kızartılır.

Marul yaprakları üzerinde sunulur.

Afiyet olsun…