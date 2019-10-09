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  3. Nişe helvasını duydunuz mu? İşte meşhur tarifi

Nişe helvasını duydunuz mu? İşte meşhur tarifi

Nişe helvasını duydunuz mu" İşte meşhur tarifi

“Nişe helvası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı özellikle yemek yapmaya meraklı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Nişe Helvası, Gaziantep’e özel oldukça lezzetli geleneksel bir tatlı çeşididir. Gaziantep’in yemek çeşitliliği konusunda bir marka olduğu aşikar. Oldukça ilginç lezzetleri barındıran Gaziantep mutfağı birçok yöresel tatlıya da sahiptir. Nişe helvası da Gaziantep mutfağının yöresel tatlılarından biridir.

Nişe Helvasının içerisinde pekmezden gelen doğal şeker bulunmaktadır. Nişe helvası rafine şeker bulundurmadığı için diğer tatlılara oranla çok daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Nişe Helvasını Gaziantep’te kendi atmosferinde yemek çok daha farklı bir his olacaktır ancak gidemeyenler için vereceğimiz tarifle evde yapmak da mümkündür. Nişe Helvasını özel günlerde, iftarlarda, ziyafet yemeklerinde yapabilir ve misafirlerinize hiç tatmadıkları bir tadı sunabilirsiniz. 

NİŞE HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı Antep pekmezi1 su bardağı su1 çorba kaşığı tereyağı veya sıvıyağ3.5 çorba kaşığı buğday nişastası (nişe)Yarım su bardağı antepfıstığı ya da iri kıyılmış ceviz

NİŞE HELVASI NASIL YAPILIR?

Tencerede yarım su bardağı su ve pekmezi karıştırın. Yağı ilave edip yağ ve pekmez iyice eriyinceye kadar karıştırın.

Yarım su bardağı suda nişastayı ezin. Boza kıvamındaki karışımı pekmezli suya azar azar akıtarak karıştırın. İyice koyulaşıp tane tane olunca tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. 

Servis tabağına alıp antepfıstığı ile süsleyin. Servis yapın.

 

 

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